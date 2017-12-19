Последние новости рубрики Общество
19 декабря 2017 19:20  [15] "Цену, по которой продается товар, определяет потребитель", - Михаил Теодорович
19 декабря 2017 19:12  [29] "Кстово-Автодор" займется содержанием дорог Ленинского района Нижнего Новгорода в 2018 году
19 декабря 2017 18:57  [36] Школа №109 в Канавинском районе Нижнего Новгорода получила имя Героя России Дмитрия Жидкова
19 декабря 2017 18:51  [59] Три ИП и три ООО получили право на уборку Нижегородского района Нижнего Новгорода в 2018 году
19 декабря 2017 18:45  [52] "Градпланы, которые выдаются городом, несут в себе достаточное количество противоречий", - Алексей Каменюк
19 декабря 2017 18:23  [89] Экс-глава поселка в Лукояновском районе Нижегородской области приговорен к девяти годам за взятку
19 декабря 2017 18:20  [135] "Нижегородская агломерация должна стать системой с единой транспортной и производственной инфраструктурой", - Александр Худин
19 декабря 2017 17:55  [88] Администрация Нижнего Новгорода на аукционе выбрала 33 площадки для организации елочных базаров
19 декабря 2017 17:41  [93] "Нижегородский водоканал" ожидает экономию до 3 млн рублей в год после открытия собственной вирусологической лаборатории
19 декабря 2017 17:33  [96] Более чем на треть подорожали груши и апельсины в Нижегородской области с начала 2017 года по середину декабря
Общество

Профильный комитет ЗС НО одобрил законопроект о поддержке казачьих обществ во II чтении

18 декабря 2017 15:01  [153] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) одобрил законопроект о поддержке казачьих обществ во II чтении. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 18 декабря 2017 года.

Как отметил председатель комитета Дмитрий Малухин, проект прорабатывался в рамках рабочей группы. Он определяет принципы, формы, направления господдержки казачьих обществ, разграничивает полномочия органов госвласти области в сфере развития казачества и регулирует отношения, возникающие между органами государственной власти и казачьими обществами.

В настоящее время в Нижегородской области зарегистрировано семь казачьих обществ, общая численность которых по приблизительным оценкам составляет около 1,5 тысяч человек. Их основная деятельность в настоящее время связана с возрождением российского казачества, подготовкой казаков к службе, участием в мероприятиях по гражданской и территориальной обороне, выполнением задач военно-патриотического воспитания молодёжи, культурно-массовой и спортивной работой.

В первом чтении этот законопроект был принят в июне 2017 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph