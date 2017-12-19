Профильный комитет ЗС НО одобрил законопроект о поддержке казачьих обществ во II чтении Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) одобрил законопроект о поддержке казачьих обществ во II чтении. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 18 декабря 2017 года.



Как отметил председатель комитета Дмитрий Малухин, проект прорабатывался в рамках рабочей группы. Он определяет принципы, формы, направления господдержки казачьих обществ, разграничивает полномочия органов госвласти области в сфере развития казачества и регулирует отношения, возникающие между органами государственной власти и казачьими обществами.



В настоящее время в Нижегородской области зарегистрировано семь казачьих обществ, общая численность которых по приблизительным оценкам составляет около 1,5 тысяч человек. Их основная деятельность в настоящее время связана с возрождением российского казачества, подготовкой казаков к службе, участием в мероприятиях по гражданской и территориальной обороне, выполнением задач военно-патриотического воспитания молодёжи, культурно-массовой и спортивной работой.



В первом чтении этот законопроект был принят в июне 2017 года.