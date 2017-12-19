Каток с искусственным льдом открылся на улице Рождественской в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Каток с искусственным льдом открылся на улице Рождественской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации 18 декабря 2017 года.

Согласно информации, на ледовой площадке размером 20х40 метров смогут одновременно кататься до 100 человек. Время работы катка – с 10:00 до 22:00. Вход бесплатный. Нижегородцы, которые не имеют своих коньков, могут воспользоваться услугами проката, стоимость которого составляет 200 рублей за три часа.

Как сообщалось ранее, всего в городе в эту зиму должны открыться 87 катков.

Напомним также, что зимний фестиваль городской среды "Нижний, выходи гулять!" проводится с 15 декабря 2017 года по 10 апреля 2018 года.

Кроме того, на нескольких площадках города в эти новогодние дни будет проходить фестиваль "Горьковская елка". Главные гуляния запланированы на площади Минина и Пожарского с 23 декабря 2017 года по 7 января 2018 года. Здесь для нижегородцев будут организованы тематические развлекательные программы, фотозоны и мастер-классы, новогодняя ярмарка.

В библиотеках города планируется провести 140 мероприятий, среди которых театрализованные представления, тематические мастер-классы, викторины, занимательные часы, утренники, музыкально-поэтические викторины и многое другое. В них примут участие более 6,8 тысяч человек. В остальных учреждениях культуры состоятся более 80 мероприятий, в которых смогут поучаствовать 17 тысяч человек. В образовательных учреждениях города запланировано проведение еще 30 крупных мероприятий для детей.

Помимо этого, каждый район Нижнего Новгорода проведет свои мероприятия – всего около 400. Здесь пройдут 19 рождественских елочных базаров, 11 благотворительных елок, будут работать 49 катков при общеобразовательных школах, 16 катков при муниципальных спортшколах и 20 внутридворовых катков.