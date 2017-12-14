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Культура и отдых

Более 80 ледовых катков откроется в Нижнем Новгороде в преддверии новогодних праздников

15 декабря 2017 14:42  [15] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Более 80 ледовых катков откроется в Нижнем Новгороде в преддверии новогодних праздников. Об этом заместитель главы горадминистрации Мария Холкина сообщила в рамках пресс-конференции 15 декабря 2017 года.

Точное количество ледовых площадок составит 87 штук, включая каток с искусственным льдом на пл. Маркина. По словам Холкиной, такое количество ледовых площадок появится в городе в первый раз. Кроме того, праздничные площадки будут функционировать по традиции в каждом районе.

По словам главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко, на оформление города было выделено 10 млн рублей (что сопоставимо с объемом средств в 2016 году), однако в целом город будет украшен на общую сумму 30 млн рублей с учетом средств коммерческих партнеров.

Главной площадкой в праздники станет пл. Минина, где уже с 15 декабря будет частично ограничено движение (около памятника Чкалову будет перекрыт проезд на Георгиевский съезд и Верхневолжскую набережную). Полная интерактивная карта мероприятий и праздничных мероприятий в Нижнем Новгороде будет опубликована на сайте администрации и в социальных сетях до конца 15 декабря.

Как напомнила директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова, с 16 декабря начинаются "Горьковские елки", которые охватят 50 учреждений и восемь тысяч детей. Также в течение декабря - начала января в театре "Комедiя", нижегородской филармонии, ГЦСИ "Арсенал" и литературном музее им. Горького стартовала акция "Подвешенный билет". "Суть акции в том, что в указанных учреждениях можно приобрести билет и оставить его "подвешенным" для тех, у кого есть дети, но кто не может себе позволить приобрести билет. При обращении в кассу будет необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка", - отметила Суханова.

Напомним, что более 80 благотворительных новогодних мероприятий пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках "Горьковской ёлки".

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