Центр регистрации и выдачи паспортов болельщика ЧМ 2018 открылся в Нижнем Новгороде 19 декабря Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Центр регистрации и выдачи паспортов болельщика ЧМ 2018 торжественно открылся в Нижнем Новгороде 19 декабря 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на церемонии открытия.

В церемонии принимали участие врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель спортивного директора ФК "Олимпиец" Антон Хазов, суперболельщик Андрей Горюнов, который был отобран представлять всех любителей футбола от Нижнего Новгорода на жеребьевке ЧМ.

Помещение центра расположено на первом этаже жилого дома по адресу ул. Совнаркомовская, 28. Учреждение будет работать в режиме нескольких окон шесть дней в неделю с 11:00 до 20:00, кроме понедельника. Оставившие заявки на получение документа граждане будут получать заламинированный бланк.

Оформление паспорта болельщика является обязательным требованием для посещения матчей Чемпионата мира по футболу-2018. Чтобы получить такой паспорт, необходимо заполнить анкету на сайте www.fan-id.ru либо пройти процедуру регистрации непосредственно в Центре выдачи паспорта болельщика. Документ является именным и оформляется бесплатно, им можно будет пользоваться на всех матчах Чемпионата.



"Открытие этого центра сделает жизнь болельщиков комфортнее. Я рассчитываю, что посещу все матчи в Нижнем Новгороде, по остальным играм еще не задумывался. Конечно же, матчи номер один – это те, в которых будет приминать участие Россия. Если ставить перед собой амбициозные цели, надо считать нашу сборную фаворитом", - отметил Никитин.



Напомним, что Швеция, Южная Корея, Аргентина, Хорватия, Англия, Панама, Швейцария, Коста-Рика сыграют в Нижнем Новгороде на групповом этапе ЧМ в 2018 году.

Напомним также, что Минкомсвязь РФ открыла регистрацию зрителей ЧМ на получение паспортов болельщиков с конца октября 2017 года.