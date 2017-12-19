Объем промышленного производства в Нижегородской области года вырос на 4,6% за январь-ноябрь 2017 Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Объем промышленного производства в Нижегородской области за январь-ноябрь 2017 года вырос на 4,6%. Об этом министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области сообщило 19 декабря 2017 года.

Согласно информации, индекс производства по полному кругу предприятий за 11 месяцев 2017 года составил 104,6%, в обрабатывающих производствах - 105%.

По словам и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства области Максима Черкасова, увеличение физических объемов произошло в основном за счет роста производства в автомобилестроении (7,3%), металлургии (8,2%) и химической промышленности (5,3%).

Прирост в автомобилестроении связан с ростом спроса на отечественную продукцию в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) российского рынка. В частности, Черкасов сообщил, что Горьковский автозавод расширил линейку выпускаемых легких коммерческих грузовиков.

Рост в химическом производстве, по словам и.о. министра, обеспечили в основном предприятия ПАО СИБУР, ООО Сибур-Кстово, ООО Сибур-Нефтехим и ООО Рус-Винил, которые освоили выпуск новых видов продукции, используемых при производстве акриловых красок и поливинилхлорида (ПВХ).

Напомним, врио губернатора Глеб Никитин поставил задачу нарастить объем промпроизводства в Нижегородской области примерно на 20% в 2020 году по сравнению с 2017 годом.

По итогам 2016 года регион вышел на 1,2 трлн рублей объемов промышленного производства. За 2016 год прирост составил 5,5%.