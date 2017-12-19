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Политика

Евгений Лебедев сообщил о создании рабочей группы по решению вопроса управления Нижегородской агломерацией

20 декабря 2017 13:23  [117] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Лебедев сообщил о планах по созданию рабочей группы для решения вопроса управления Нижегородской агломерацией.

18 декабря врио губернатора Глеб Никитин вышел в ЗС НО с законопроектом о возврате на областной уровень градостроительных полномочий. Свое предложение он мотивировал целесообразностью создания Нижегородской агломерации (Нижний Новгород, Дзержинск, Кстовский, Богородский районы).

Евгений Лебедев на пресс-конференции 20 декабря 2017 года отметил, что перед рассмотрением законопроекта депутатами были проведены совещания с главами "сопредельных территорий".

"Был составлен протокол разногласий. Сегодня у депутатов вопросов особо не было, кроме того, как это будет управляться. После нового года будет создана рабочая группа по управлению этими территориями. Это все-таки формальное объединение,- подчеркнул председатель Заксобрания.

Он также добавил, что сам изначально был за централизацию градостроительных полномочий, а к муниципалитетам в этом плане много вопросов.

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