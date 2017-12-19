Глеб Никитин инициирует возврат градостроительных полномочий Нижнего Новгорода обратно на областной уровень Политика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин инициирует возврат градостроительных полномочий Нижнего Новгорода и еще трех муниципальных образований на областной уровень. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение комитета Заксобрания по вопросам градостроительной деятельности 18 декабря 2017 года.

Напомним, что в декабре 2016 года Законодательное собрание одобрило возврат большей части градостроительных полномочий муниципалитетам с областного уровня - за исключением утверждения генеральных планов.

Спустя год новый глава региона (Глеб Никитин был назначен в сентябре 2017 года, - прим. НИА "Нижний Новгород") указывает, что после передачи полномочий на баланс МСУ значительно увеличилось количество нарушений, связанных с некачественной разработкой градостроительных документов всех уровней.

"Так, при одинаковом количестве проверок в 2016 году выявлено десять нарушений и вынесено десять предписаний; в 2017 году - 175 нарушений и 25 предписаний", - говорится в документе.

Законопроект предполагают передачу на уровень региона следующих полномочий Дзержинска, Нижнего Новгорода, Богородского и Кстовского районов: принятие решений о подготовке проектов генеральных планов городских округов и схем территориального планирование районов, решений о внесении изменений в них; принятие решений о подготовке проектов правил землепользования и застройки, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Принимать нормативные акты о подготовке документации по планировке территории, об утверждении проектов межевания, о комплексном развитии территорий (а также о проведении соответствующих аукционов), о выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию (за исключением объектов ИЖС), о подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участков, утверждении схемы расположения участков, государственная собственность на которые не разграничена, при принятии данного закона также будет региональное правительство - с 1 января 2018 года.

Полномочия по проведению публичных слушаний остаются при этом за муниципалитетами. Законопроект также не предусматривает передачу на областной уровень полномочий по проведению аукционов на развитие застроенных территорий.

Проект закона подготовлен "в целях стимулирования процесса формирования Нижегородской агломерации за счет создания механизма выработки общих документов территориального планирования всех уровней".

"Под городской агломерацией понимается группа поселений, имеющих общую границу, объединенных в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями. В Нижегородской области уже в настоящий момент под все признаки агломерации подпадают территории Дзержинска, Богородского и Кстовского районов с центром в Нижнем Новгороде (Нижегородская агломерация). Однако развитие данных территорий, ограничивающееся только собственными интересами, не учитывающее интенсивно меняющиеся взаимосвязи с соседними образованиями, ведёт к нарастанию негативных тенденций. В связи с этим, возникает необходимость градостроительного регулирования развития агломерации из единого центра, обладающего всей полнотой информации и необходимыми бюджетными возможностями", - отмечается в документе.

Данный законопроект будет рассмотрен на заседании комитета Заксобрания по вопросам градостроительной деятельности 20 декабря 2017 года.

Напомним, что в ноябре 2017 года комитет ЗС НО по имуществу отложил инициированный вице-спикером Заксобрания Олегом Сорокиным законопроект о возвращении полномочий по утверждению генпланов на уровень МСУ.