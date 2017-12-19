Два комитета ЗС НО одобрили создание Нижегородской агломерации Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК и комитет по вопросам государственной власти Законодательного собрания Нижегородской области одобрили законопроект о возврате градостроительных полномочий Нижнего Новгорода и еще трех муниципальных образований на областной уровень. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на совместном заседании комитетов, 20 декабря 2017 года.



Напомним, что в декабре 2016 года Законодательное собрание одобрило возврат большей части градостроительных полномочий муниципалитетам с областного уровня - за исключением утверждения генеральных планов. С 1 января 2015 года по декабрь 2016 года эти полномочия находились на уровне регионального правительства.



Инициировал новый законопроект врио губернатора Глеб Никитин. Суть документа состоит в создании так называемой Нижегородской агломерации, включающей в себя Нижний Новгород, Дзержинск, Богородский и Кстовский районы. Он предполагает передачу на уровень региона следующих полномочий этих муниципальных образований: принятие решений о подготовке проектов генеральных планов городских округов и схем территориального планирования районов, решений о внесении изменений в них; принятие решений о подготовке проектов правил землепользования и застройки, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.



Принимать нормативные акты о подготовке документации по планировке территории, об утверждении проектов межевания, о комплексном развитии территорий (а также о проведении соответствующих аукционов), о выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию (за исключением объектов ИЖС), о подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участков, утверждении схемы расположения участков, государственная собственность на которые не разграничена, при принятии данного закона также будет региональное правительство - с 1 января 2018 года. Полномочия по проведению публичных слушаний остаются при этом за муниципалитетами. Законопроект также не предусматривает передачу на областной уровень полномочий по проведению аукционов на развитие застроенных территорий.

Проект закона членам комитета представил и.о. заместителя губернатора региона Антон Аверин. Он отметил, что создание агломерации необходимо для устойчивого развития различных сфер, в том числе промышленности. "Мы проанализировали проблемы, связанные с дольщиками, проблемными объектами, и 99% из них находятся именно на этой территории. Также мы проанализировали динамику промышленного строительства и пришли к выводу о необходимости создания единого инвестиционного климата", - отметил Аверин. Он добавил также, что облправительством решено оставить за МСУ предоставление земли после реализации инвесторами права по развитию территорий.

Депутат Дмитрий Малухин выразил надежду на то, что создание агломерации не потребует увеличения числа чиновников. Аверин на это ответил, что формирования дополнительных административных структур не потребуется. "Будем рассчитывать на имеющиеся резервы", - сказал он.

Председатель комитета по ЖКХ Олег Шавин выразил опасение, что создание мегаполиса может повлечь за собой отток трудовых ресурсов из отдаленных районов области. Он также подчеркнул, что необходимо обратить внимание на равномерность распределения социальной инфраструктуры по территории агломерации, однако поддержал проект.

Зампредседателя Заксобрания Владислав Егоров высказался за законопроект. "То, что регион сегодня оказался на исходе шестого десятка по инвестиционной привлекательности, - это большой провал. Новый руководитель области столкнулся с проблемой, и фракция КПРФ рассматривает этот законопроект как чрезвычайную меру. Это и рискованное, и первопроходческое мероприятие, но такую возможность правительству нужно дать", - сказал он.

По итогам обсуждения члены комитетов рекомендовали ЗС НО принять законопроект в двух чтениях.



Как сообщалось ранее, в ноябре 2017 года комитет ЗС НО по имуществу отложил инициированный вице-спикером Заксобрания Олегом Сорокиным законопроект о возвращении полномочий по утверждению генпланов на уровень МСУ. Ранее, в мае 2017 года, департамент градостроительного развития области высказался о нецелесообразности возвращения МСУ полномочий по утверждению генпланов.