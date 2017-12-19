Последние новости рубрики Культура и отдых
20 декабря 2017 15:40  [48] Более 20 мероприятий пройдет в рамках новогодних праздников в с. Большое Болдино Нижегородской области
20 декабря 2017 15:21  [76] Депкульт перенес запуск на постоянной основе тура "По Руси с Максимом Горьким" на март 2018 года
20 декабря 2017 10:42  [131] Первый отчетный концерт участников социального проекта "Творческое долголетие" пройдет в Нижнем Новгороде 21 декабря
20 декабря 2017 10:30  [123] Презентация альбома "Максим Горький и Нижний Новгород: Вокруг музеев" пройдет 21 декабря
20 декабря 2017 08:39  [248] Нижегородский "Союз Рождественской стороны" планирует разработать приложение с информацией о зданиях
19 декабря 2017 15:49  [151] Новогодний праздник прошел для юных победителей олимпиад и конкурсов Нижнего Новгорода 19 декабря
19 декабря 2017 10:19  [343] Каток с искусственным льдом открылся на улице Рождественской в Нижнем Новгороде
19 декабря 2017 09:01  [328] Юрий Гуревич назначен и.о. ректора ННГК им. Глинки
18 декабря 2017 19:45  [166] Концерт-лекция "Краков. Польска сказка" пройдёт в Дзержинске Нижегородской области 25 декабря
18 декабря 2017 18:11  [178] Сразу три выставки откроются в нижегородском "Арсенале" 23 декабря
Культура и отдых

Депкульт перенес запуск на постоянной основе тура "По Руси с Максимом Горьким" на март 2018 года

20 декабря 2017 15:21  [76] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Депкульт перенес сроки запуска на постоянной основе тура "По Руси с Максимом Горьким" на март 2018 года. Информацию о старте проекта озвучила директор департамента культуры Нижнего Новгорода Наталья Суханова на совещании 20 декабря 2017 года.

По ее словам, март выбран в качестве старта проекта, так событие приурочено ко дню рождения писателя (Писатель родился 16 (28) марта 1868 года).

"Тур будет разработан в нескольких вариантах, с учетом разных способов передвижения: автобус, самолет, поезд. Каждый сможет выбрать подходящий для него формат. Запуск туров будет одним из мероприятий, посвященных 150-летнему юбилею нашего знаменитого земляка", – отметила Суханова.

Напомним, в сентябре 2017 года организаторы тура анонсировали его начало в январе 2018 года. В июне текущего года депкульт обещал запустить первый маршрут проекта осенью. Маршрут включает обзорную экскурсию, две тематические экскурсии на выбор и тематическую культурную программу литературно-театральной направленности по четырем городам: Москве, Нижнему Новгороду, Казани и Арзамасу. Общая стоимость реализации проекта составляет 1,9 млн рублей, из которых 1 млн рублей - грант президента РФ, вторая часть - средства городского бюджета.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph