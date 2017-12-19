Депкульт перенес запуск на постоянной основе тура "По Руси с Максимом Горьким" на март 2018 года Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня Депкульт перенес сроки запуска на постоянной основе тура "По Руси с Максимом Горьким" на март 2018 года. Информацию о старте проекта озвучила директор департамента культуры Нижнего Новгорода Наталья Суханова на совещании 20 декабря 2017 года.



По ее словам, март выбран в качестве старта проекта, так событие приурочено ко дню рождения писателя (Писатель родился 16 (28) марта 1868 года).



"Тур будет разработан в нескольких вариантах, с учетом разных способов передвижения: автобус, самолет, поезд. Каждый сможет выбрать подходящий для него формат. Запуск туров будет одним из мероприятий, посвященных 150-летнему юбилею нашего знаменитого земляка", – отметила Суханова.



Напомним, в сентябре 2017 года организаторы тура анонсировали его начало в январе 2018 года. В июне текущего года депкульт обещал запустить первый маршрут проекта осенью. Маршрут включает обзорную экскурсию, две тематические экскурсии на выбор и тематическую культурную программу литературно-театральной направленности по четырем городам: Москве, Нижнему Новгороду, Казани и Арзамасу. Общая стоимость реализации проекта составляет 1,9 млн рублей, из которых 1 млн рублей - грант президента РФ, вторая часть - средства городского бюджета.

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