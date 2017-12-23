Владимир Жириновский
Фото:
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинулся на выборы президента РФ. Об этом говорится в документах на сайте ЦИК России 22 декабря 2017 года.
ЦИК зарегистрировал в качестве выдвинутого кандидата руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной Думе Владимира Жириновского. Он стал первым кандидатом, подавшим документы в избирком.
Напомним, выборы назначены на 18 марта 2017 года. Ранее действующий президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Нижний Новгород сообщил о своем решении пойти на выборы, позднее он уточнил, что пойдет как самовыдвиженец.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+