Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинулся на выборы президента РФ Политика

Владимир Жириновский Фото: ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинулся на выборы президента РФ. Об этом говорится в документах на сайте ЦИК России 22 декабря 2017 года.

ЦИК зарегистрировал в качестве выдвинутого кандидата руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной Думе Владимира Жириновского. Он стал первым кандидатом, подавшим документы в избирком.

Напомним, выборы назначены на 18 марта 2017 года. Ранее действующий президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Нижний Новгород сообщил о своем решении пойти на выборы, позднее он уточнил, что пойдет как самовыдвиженец.