Последние новости рубрики Политика
23 декабря 2017 10:51  [1732] Вадим Власов назначен и.о. министра транспорта Нижегородской области
23 декабря 2017 10:28  [234] "Юридические основания для отмены выборов, назначенных на 12 января, отсутствуют", - Василий Войнов
22 декабря 2017 19:05  [244] Нижегородские делегаты прокомментировали XVII партийный съезд "Единой России"
22 декабря 2017 17:41  [192] "Одноглавая" система муниципального управления эффективнее с точки зрения скорости принятия решений", - Александр Шаронов
22 декабря 2017 16:10  [442] Минюст прокомментировал сохранение в Уставе Нижнего Новгорода пункта об избрании главы города из числа депутатов
22 декабря 2017 15:37  [236] Руководитель "Партии роста" Борис Титов выдвинулся на пост президента РФ
22 декабря 2017 14:17  [1197] Адвокаты зампредседателя нижегородского Заксобрания Олега Сорокина обжаловали его арест
22 декабря 2017 12:45  [219] "Я увидел в Елизавете Солонченко не классического чиновника", - Роман Пономаренко
22 декабря 2017 11:26  [229] Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинулся на выборы президента РФ
22 декабря 2017 09:29  [279] "Единая Россия" сократила количество Межрегиональных координационных советов с 26 до восьми по количеству округов
Политика

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинулся на выборы президента РФ

22 декабря 2017 11:26  [229] Политика
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Фото: ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинулся на выборы президента РФ. Об этом говорится в документах на сайте ЦИК России 22 декабря 2017 года.

ЦИК зарегистрировал в качестве выдвинутого кандидата руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной Думе Владимира Жириновского. Он стал первым кандидатом, подавшим документы в избирком.

Напомним, выборы назначены на 18 марта 2017 года. Ранее действующий президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Нижний Новгород сообщил о своем решении пойти на выборы, позднее он уточнил, что пойдет как самовыдвиженец.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph