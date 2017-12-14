Совет федерации одобрил постановление о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Совет федерации одобрил постановление о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" 15 декабря 2017 года.

Постановление вступит в силу с 18 декабря 2017 года – в день его опубликования. С этого момента избирательная кампания стартует официально.

Напомним, что действующий глава государства Владимир Путин заявил о своем намерении участвовать в выборах в рамках встречи с сотрудниками Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде 6 декабря. На выборы Путин пойдет самовыдвиженцем.

Также о планах выдвижения на пост президента заявили: сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский, оппозиционный политик Алексей Навальный, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, бизнесмен Сергей Полонский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, уполномоченный по правам предпринимателей, председатель Партии роста Борис Титов. О том, что будет выдвинут кандидат от КПРФ, объявлял Геннадий Зюганов.