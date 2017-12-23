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Политика

Адвокаты зампредседателя нижегородского Заксобрания Олега Сорокина обжаловали его арест

22 декабря 2017 14:17  [1189] Политика
Олег Сорокин

Олег Сорокин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Адвокат арестованного заместителя председателя Заксобрания Нижегородской области Олега Сорокина обжаловали решение суда о заключении его под стражу.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, жалоба поступила 22 декабря 2017 года. В ней содержится просьба к суду избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Обвиняемый сегодня лично ознакомился с материалами дела и жалобы. В установленные законом сроки дело будет направлено для рассмотрения в Нижегородский областной суд.

Напомним, суд арестовал Сорокина 19 декабря. Чиновнику было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Он обвиняется в том, что получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.

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