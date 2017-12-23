Нижегородская администрация в третий раз выставила на торги право аренды участка в Лесном городке под парковку Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация в третий раз выставила на торги право аренды участка в Лесном городке под платную парковку. Об этом сообщается в документах на сайте администрации.

Согласно опубликованной информации, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по ул. Лесной городок, 6А (Канавинский район) под размещение платной автостоянки пройдет 26 января 2018 года.

Площадь участка составляет 1 250 кв метров, начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 371,3 тысяч рублей (на втором аукционе в июне 2017 года стоимость составляла 285 тысяч рублей, – прим. НИА "Нижний Новгород"). Участок сдается в аренду на пять лет.

Напомним, что предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Напомним также, что подрядчик перенес начало работы платных парковок на пл. Горького и ул. Ковалихинской на январь 2018 года.