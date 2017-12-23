Минюст прокомментировал сохранение в Уставе Нижнего Новгорода пункта об избрании главы города из числа депутатов Политика

Городская Дума Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Минюст прокомментировал сохранение в Уставе Нижнего Новгорода пункта об избрании главы города из числа депутатов. Официальный комментарий по данному вопросу НИА "Нижний Новгород" предоставили в ГУ Минюста РФ по Нижегородской области 22 декабря 2017 года.

20 декабря 2017 года СМИ обратили внимание на то, что при внесении правок в Устав Нижнего Новгорода был сохранен п.2 ст.38, в котором отмечается, что глава города избирается только из числа депутатов Гордумы. 15 декабря 2017 года Устав в таком виде был зарегистрирован минюстом.

НИА "Нижний Новгород" направило запрос в управление минюста по региону, в котором поинтересовалось, почему данная статья была сохранена в Уставе города, почему в регистрации не было отказано, а документ не был отправлен на доработку.

В минюсте на это ответили, что муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав перед регистрацией проходит проверку на соответствие Конституции РФ, федеральным, региональным законам (проверяет ли минюст обновленный Устав в целом или только изменения, в ответе не поясняется).

"В представленном на госрегистрацию решении Гордумы от 13 декабря 2017 года №259 "О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода" нормы, вносящие изменения в ст.38 Устава города, отсутствуют", - добавили в ведомстве.

Напомним, вчера источник НИА "Нижний Новгород" в депутатском корпусе сообщил, что менять Устав в части избрания главы города только из числа депутатов до избрания нового мэра не планируется. Источник также отметил, что юридическая сила регионального закона выше муниципальных правовых актов, "поэтому скорее всего, при проведения конкурса комиссия будет ориентироваться на вышестоящий закон".