"Менять Устав в части избрания главы города только из числа депутатов до избрания нового мэра не планируется", - источник Политика

Городская Дума Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Менять Устав в части избрания главы города только из числа депутатов до избрания нового мэра не планируется", - заявил НИА "Нижний Новгород" источник в депутатском корпусе, комментируя ситуацию с возможным противоречием Устава города и закона области в части, касающейся перехода Нижнего Новгорода на одноглавую систему.

20 декабря 2017 года СМИ обратили внимание на то, что при внесении правок в Устав Нижнего Новгорода был сохранен п.2 ст.38, в котором отмечается, что глава города избирается только из числа депутатов Гордумы.

Официальных комментариев по данному вопросу от Думы Нижнего Новгорода, управления минюста по региону и прокуратуры пока получить не удалось. Источник НИА "Нижний Новгород" в депутатском корпусе отметил, что менять Устав вновь до избрания нового главы не планируется, так как у соответствующих надзорных органов вопросов к документу не возникло.

"Все изменения полностью согласованы с позицией области, обговорено, что вначале в Устав вносятся правки в соответствии с законом об одноглавой системе. Юридических коллизий в Уставе в связи с переходом оказалось немало. Так как глава города теперь будет главой администрации, а не Гордумы, не совсем корректно прописаны полномочия на данный момент. Но полностью недочеты, скорее всего, будут устраняться уже при новом мэре", - отметил собеседник агентства.

Источник предположил, что тогда же будут исключать из Устава п.2.ст.38. "Так как юридическая сила регионального закона выше муниципальных правовых актов, скорее всего, при проведения конкурса просто будут ориентироваться на вышестоящий закон", - добавил он.

Напомним, что вчера Дума Нижнего Новгорода назначила конкурс по избранию мэра на 12 января 2018 года и определилась со своей половиной членов конкурсной комиссии.