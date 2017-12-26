Нижегородская администрация перенесла сроки установки памятника Максиму Горькому на ул. Ковалихинской на весну 2018 года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация перенесла сроки установки памятника Максиму Горькому на ул. Ковалихинской в Нижнем Новгороде на весну 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в горадминистрации 26 декабря 2017 года.

Согласно информации, работы, предположительно, будут проводиться весной 2018 года. Причины переноса установки объекта не указываются.

Напомним, что в марте 2017 года горадминистрация сообщала о планах восстановить демонтированный в 2012 году памятник Горькому. В сентябре сообщалось, что нижегородцы проголосовали за установку скульптуры в сквере на ул. Ковалихинской.

Также осенью администрация города сообщила о переносе срока установки памятника "из-за решения ряда организационных вопросов". Изначально его планировалось установить в октябре 2017 года.

Кроме того, сообщалось, что в конце ноября текущего года нижегородский депутат Евгений Лазарев выступил против памятника Горькому вместо детской площадки на ул. Ковалихинской.