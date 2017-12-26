Последние новости рубрики Общество
26 декабря 2017 18:13  [99] Презентация системы Нижегородского водоканала по удаленному мониторингу сетей водоснабжения и водоотведения, внедряемой в 2017 году
26 декабря 2017 18:10  [96] Нижегородская администрация перенесла сроки установки памятника Максиму Горькому на ул. Ковалихинской на весну 2018 года
26 декабря 2017 17:59  [112] "Есть множество изюминок для привлечения туристов, но есть и элемент депрессивности в Нижегородской области", - Глеб Никитин
26 декабря 2017 17:58  [94] "Нижегородский водоканал" вложит более 120 млн рублей в автоматизацию мониторинга аварий", - Александр Прохорчев
26 декабря 2017 17:56  [102] Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил минздраву разработать проект по медицинскому туризму
26 декабря 2017 17:42  [241] Глеб Никитин считает необходимым оптимизировать нижегородскую систему соцобслуживания и передать часть функций НКО
26 декабря 2017 17:41  [97] Слушания по изменениям в проект планировки участка в районе Гребного канала пройдут в Нижнем Новгороде 18 января
26 декабря 2017 16:38  [103] Пуск газа состоялся в селе Панино в Сосновском районе Нижегородской области
26 декабря 2017 16:29  [104] МЧС предупредило о сохранении опасности ЧС из-за снега и ветра в Нижегородской области в ночь на 27 декабря
26 декабря 2017 16:03  [214] Слушания по проекту планировки территории для строительства аквапарка пройдут в Нижнем Новгороде 15 января
Общество

Нижегородская администрация перенесла сроки установки памятника Максиму Горькому на ул. Ковалихинской на весну 2018 года

26 декабря 2017 18:10  [96] Общество

Фото: rutraveller.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация перенесла сроки установки памятника Максиму Горькому на ул. Ковалихинской в Нижнем Новгороде на весну 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в горадминистрации 26 декабря 2017 года.

Согласно информации, работы, предположительно, будут проводиться весной 2018 года. Причины переноса установки объекта не указываются.

Напомним, что в марте 2017 года горадминистрация сообщала о планах восстановить демонтированный в 2012 году памятник Горькому. В сентябре сообщалось, что нижегородцы проголосовали за установку скульптуры в сквере на ул. Ковалихинской.

Также осенью администрация города сообщила о переносе срока установки памятника "из-за решения ряда организационных вопросов". Изначально его планировалось установить в октябре 2017 года.

Кроме того, сообщалось, что в конце ноября текущего года нижегородский депутат Евгений Лазарев выступил против памятника Горькому вместо детской площадки на ул. Ковалихинской.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph