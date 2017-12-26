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Политика

Фракция ЛДПР выдвинула Владислава Атмахова на конкурс по избранию главы Нижнего Новгорода

27 декабря 2017 13:20  [343] Политика
Владислав Атмахов

Владислав Атмахов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Фракция ЛДПР в Гордуме выдвинула Владислава Атмахова на участие в конкурсе по избранию главы Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил председатель фракции Герман Карачевский 27 декабря 2017 года.

Источник в конкурсной комиссии по выборам мэра, в свою очередь, рассказал, что председатель комитета по экологии Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов пока единственный кандидат, который подал документы на участие в конкурсе.

"Насколько нам известно, свою кандидатуру также планирует выдвигать депутат Гордумы Евгений Лазарев. После выхода из КПРФ он стал беспартийным, а потому для выдвижения нужно, чтобы его выдвинули не менее трети депутатов (не менее 16, – прим. НИА "Нижний Новгород"). Сейчас он обратился с просьбой о такой поддержке к коллегам", - рассказали в комиссии.

Напомним, что выдвижение участников конкурса, который назначен на 12 января 2018 года, вправе осуществлять губернатор Нижегородской области, фракции в городской Думе Нижнего Новгорода, депутаты численностью не менее одной трети от установленного числа.

Врио губернатора Глеб Никитин в октябре 2017 года предложил кандидатуру депутата Госдумы Владимира Панова ("Единая Россия") на пост мэра областного центра.

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