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Политика

Гордума назначила конкурс по выбору главы Нижнего Новгорода на 12 января 2018 года

20 декабря 2017 16:06  [196] Политика
Городская Дума Нижнего Новгорода

Городская Дума Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Гордума назначила конкурс по выбору главы Нижнего Новгорода на 12 января 2018 года. Такое решение депутаты приняли на внеочередном заседании Гордумы 20 декабря 2017 года.

Сегодня Дума согласовала отставку главы города Елизаветы Солонченко. В связи с этим город начинает переход на одноглавую систему управления.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы назначен на 10:00 12 января 2018 года, место проведения – зал заседаний Гордумы. На конкурсе имеют право присутствовать жители Нижнего Новгорода.

Документы для участия в конкурсе кандидаты могут представлять каб.322 горадминистрации до 9 января 2018 года. К участию в конкурсе допускаются кандидаты в возрасте от 21 года, не допускаются – недееспособные граждане, граждане, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство, а также те, кто лишен по решению суда права занимать муниципальные должности в течение определенного срока.

Ранее сообщалось, что заседание Думы, на котором будет избран глава города, будет назначено либо на 17 января 2017 года (и будет в таком случае внеочередным), либо на 24 января.

Как сообщалось ранее, врио губернатора Глеб Никитин предложил кандидатуру депутата Госдумы Владимира Панова ("Единая Россия") на пост мэра областного центра.

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