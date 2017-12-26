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Спорт

Вице-премьер РФ Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018

27 декабря 2017 19:01  [94] Спорт
Виталий Мутко

Виталий Мутко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018". Об этом ТАСС сообщил 27 декабря 2017 года.

Согласно информации, на этом посту его сменит генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

При этом в распространенном заявлении оргкомитета говорится, что уход Мутко не скажется на подготовке к турниру. "Виталий Мутко продолжит курировать подготовку регионов к чемпионату мира, равно как и осуществлять координацию возведения необходимой инфраструктуры турнира в должности заместителя председателя правительства РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил сборную РФ от участия в Играх 2018 года, мотивируя это результатами расследования по "допинговому скандалу". Список "чистых" российских спортсменов для участия в Олимпиаде будет определять спецкомиссия. В этом случае наши спортсмены будут выступать под нейтральным флагом. Международным олимпийским комитетом также принято решение исключить бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных от любого участия в будущих Олимпийских играх.

СПРАВКА:
Оргкомитет "Россия-2018" по подготовке и проведению чемпионата мира учрежден правительством РФ и РФС в январе 2011 года. Мутко занимал пост председателя оргкомитета и заместителя председателя наблюдательного совета.

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