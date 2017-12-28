Нижегородское правительство договорилось со Сбербанком о снижении ипотечных ставок для дольщиков ЖК "Новинки Smart City" Общество

ЖК Новинки Smart City Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородское правительство договорилось со Сбербанком о снижении ипотечных ставок для дольщиков жилого комплекса "Новинки Smart City". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства региона 28 декабря 2017 года.



Согласно информации, инициативная группа участников долевого строительства ЖК направила в адрес министерства строительства перечень крупных банков, в которых гражданами были оформлены ипотечные кредиты. Как сообщили в минстрое, этот перечень в данный момент направлен в министерство финансов Нижегородской области для организации работы с банками по вопросу снижения процентной ставки по ипотечным кредитам гражданам квартала-долгостроя. По достигнутой договоренности с ПАО "Сбербанк" снижение процентной ставки возможно в индивидуальном порядке. Для этого дольщикам необходимо направить в банк соответствующее обращение. С остальными банками ведутся переговоры.



Как уточнило минсоцполитики региона, в ведомство был предоставлен список из 103 участников долевого строительства, которые находятся в тяжелом финансовом положении и нуждаются в материальной помощи. В настоящее время формируются необходимые пакеты документов для оказания материальной помощи данным гражданам.



Напомним, что в ноябре 2017 года врио губернатора Глеб Никитин пообещал дольщикам ЖК "Новинки Smart City" рассмотреть возможность выделения материальной помощи.



Ранее сообщалось, что по уточненной информации на завершение строительства ЖК необходимо около 3,5 млрд рублей. Хотя до этого нижегородский минстрой оценил его достройку в 2,26 млрд рублей. В бюджет 2018 года заложено 50 млн рублей - на проектирование наружных сетей в ЖК.



Напомним также, дольщики квартала сомневаются в эффективности создания НКО для достройки домов. Как сообщалось ранее, всего в 2018 году облправительство планирует выделить 163 млн рублей на достройку "долгостроев".