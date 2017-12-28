Глеб Никитин определился со своей половиной конкурсной комиссии по избранию главы Нижнего Новгорода Политика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин определился со своей половиной членов конкурсной комиссии по избранию главы Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве региона 28 декабря 2017 года.

Главу города будет избирать Дума Нижнего Новгорода из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Половину членов комиссии определяет глава региона, вторую половину – депутаты Гордумы.

Как сообщили в правительстве области, в состав комиссии от врио губернатора вошли директор государственно-правового департамента области Леонид Литвиненко, его заместитель Наталья Перкалёва, начальник управления государственной гражданской и муниципальной службы Светлана Капралова и заместители министра внутренней политики Маргарита Красилевская и Алексей Симонов.

Напомним, что конкурс по избранию главы Нижнего Новгорода состоится 12 января 2018 года. От Гордумы в комиссию вошли Елизавета Солонченко, Елена Аржанова, Владимир Тарасов ("Единая Россия"), Александр Разумовский ("Справедливая Россия"), Николай Сатаев (КПРФ).

Ранее сообщалось, что фракция ЛДПР выдвинула Владислава Атмахова на конкурс по избранию мэра. Пока это единственный кандидат.