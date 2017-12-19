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Политика

Нижегородская Дума определилась со своей половиной членов конкурсной комиссии по избранию главы города

20 декабря 2017 16:13  [274] Политика
Городская Дума Нижнего Новгорода

Городская Дума Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Гордума определилась со своей половиной членов конкурсной комиссии по избранию главы Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на внеочередном заседании Гордумы 20 декабря 2017 года.

Главу города будет избирать Дума Нижнего Новгорода из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Половину членов комиссии определяет глава региона, вторую половину – депутаты Гордумы.

В состав конкурсной комиссии предлагались Елизавета Солонченко, Елена Аржанова, Владимир Тарасов ("Единая Россия"), Александр Разумовский ("Справедливая Россия"), Николай Сатаев (КПРФ). Герман Карачевский (ЛДПР) также предложил включить его кандидатуру в состав комиссии.

За включение Аржановой в состав комиссии проголосовали 36 депутатов из 39 присутствующих, за Солонченко - 39, Тарасова - 36, Разумовского - 37, Сатаева - 38, Карачевского – семь. Таким образом, в состав комиссии вошли те, кто предлагался изначально.

Напомним, что 13 декабря 2017 года Гордума согласовала переход Нижнего Новгорода на одноглавую систему. 26 октября такой закон приняло Заксобрание Нижегородской области. Сегодня свои полномочия главы города для скорейшего перехода на одноглавую систему сложила Елизавета Солонченко. Конкурс по избранию нового главы назначен на 12 января 2018 года.

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