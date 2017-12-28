Облсуд оставил без изменений меру пресечения экс-главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Суд оставил без изменения меру пресечения зампредседателя Заксобрания Нижегородской области, экс-главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания в Нижегородском областном суде 28 декабря 2017 года.

Сегодня рассматривалась апелляция на решение суда об аресте экс-главы Нижнего Новгорода. Судебное заседание проходило в отсутствие обвиняемого, связь с ним осуществлялась посредством видеотрансляции, которая работала с перебоями. Сам арестованный находится в СИЗО №2 в Кстовском районе Нижегородской области. Причины его недоставки не назывались.

Адвокат, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Игорь Нагорный заявил ходатайство о приобщении характеристики на Сорокина от экс-губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, в которой тот поручился за обвиняемого и попросил суд заменить меру пресечения на домашний арест. Аналогичные ходатайства были представлены, в том числе, от народной артистки РФ Надежды Бабкиной, телеведущих Дмитрия Диброва и Арины Шараповой, нижегородского бизнес-омбудсмена Павла Солодкого, главы Семеновского г.о. Николая Носкова (Сорокин является почетным жителем г. Семенова, - прим. НИА "Нижний Новгород"), депутата Гордумы Владимира Герачичкина (КПРФ).

Олег Сорокин поддержал ходатайство своих адвокатов и просил отпустить его под домашний арест, объясняя это тем, что является законопослушным гражданином и не собирается скрываться от следствия. "Я много лет подряд пробыл на государственной службе, нахожусь под пристальным надзором различных органов. За годы владения бизнесом моя семья заплатила миллиарды налогов. Ранее я не был судим и добросовестно исполнял возложенные на меня обязанности. А также всегда вовремя предоставлял налоговую декларацию, в которой видны объемы и движение всех денежных средств", - отметил он.

По утверждению Сорокина, обвинение в его адрес не имеет под собой доказательств. В частности он сообщил, что нет никаких доказательств причастности его или его супруги с каким-либо операциям компании "Инградстрой" и тем более не давали поручений по земельным аукционам. "С Садековым я не виделся в течение пяти лет и не искал с ним встречи, поэтому его опасения за свою жизнь кажутся надуманными", – подчеркнул он.

Кроме того, экс-мэр отрицает наличие собственного самолёта, однако сообщил, что время от времени прибегает к услугам аренды воздушного судна. При этом он обратил внимание суда на то, что не имеет намерения скрываться за границей и не сможет покинуть территорию РФ, если будет отпущен под домашний арест. Со своей стороны Олег Сорокин гарантирует сотрудничество со следствием.

Он также сообщил, что только вчера получил возможность ознакомиться с материалами обвинения. Он подчеркнул, что у "Вектрона" была возможность жаловаться во все инстанции на итоги аукциона, чем они и воспользовались, пытаясь обжаловать итоги аукциона в Нижегородском УФАС, но три раза им было отказано. А затем антимонопольная комиссия отменила итоги аукциона.

"Для меня слова следствия о том, что я настолько влиятельный человек, что из СИЗО звоню Валерию Павлиновичу или Надежде Георгиевне, а также оказываю влияние на ход дела, звучат как оскорбление. То, что говорит следствие - необъективно. Они предполагают, что самолёт вдруг может изменить путь следования, и я скроюсь от следствия. Эти предположения абсурдны. Так как процедура согласования воздушного коридора очень сложна и многоэтапна", - отметил Сорокин.

В ходе заседания к материалам были приобщены рапорт старшего уполномоченного Заикина о проведении следственных действий, медицинские документы о состоянии здоровья подсудимого (как со стороны обвинения, так и со стороны защиты), сведения от нижегородского аэропорта о пользовании Сорокиным воздушным транспортным средством, поручительства.

По итогам заседания, которое длилось около пяти часов, суд решил оставить решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, Сорокин был арестован 19 декабря 2017 года. Большинство журналистов в здание Нижегородского районного суда не пустили, несмотря на то, что заседание было открытым для СМИ. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Экс-мэр обвиняется в том, что получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.