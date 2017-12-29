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Общество

Никто не заявился на десять назначенных на 29 декабря аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде

29 декабря 2017 11:08  [205] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Никто не заявился на десять назначенных на 29 декабря аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

29 декабря 2017 года должны были пройти десять аукционов на РЗТ в областном центре. Все торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

На конкурс выставлялись девять участков в Нижегородском районе и один – в Советском: по улице Ярославская (участок площадью 0,3 га, начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории – 26,8 млн рублей); в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос, участки №№1, 2, 3 (0,06 га, 10,1 млн рублей, 0,37 га, 13,9 млн рублей и 0,16 га, 6,01 млн рублей соответственно); в границах улиц Ломоносова, Республиканская (0,59 га, 2,2 млн рублей); по ул. Короленко (0,13 га, 13,5 млн рублей); по ул. Соревнования (0,19 га, 7,2 млн рублей); в границах ул. Звездинка, Алексеевская (0,05 га, 777 тысяч рублей), по ул. Сергиевская (0,11 га, 19,1 млн рублей), по ул. Нижегородская (0,12 га, 10,3 млн рублей).

Напомним, что администрация назначила 12 аукционов на развитие территорий на 12 января 2018 года, четыре - на 26 января, пять – на 2 февраля.

Как сообщалось ранее, 22 декабря никто также не заявился на 11 назначенных аукционов по РЗТ.

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