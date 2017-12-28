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Экономика

Нижегородская администрация назначила аукцион на РЗТ в центре города

28 декабря 2017 18:29  [103] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация назначила аукцион на развитие застроенных территорий (РЗТ) в центре города на 2 февраля 2018 года. Соответствующий документ был опубликован на сайте мэрии 28 декабря 2017 года.

Речь идет об участке в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького. Начальная цена права на заключение договора – 30,2 млн рублей.

Напомним, что администрация назначила 11 аукционов на развитие территорий на 29 декабря 2017 года, 12 – на 12 января 2018 года, четыре - на 26 января, а также еще четыре – на 2 февраля.

Напомним также, что никто не заявился на 11 назначенных на 22 декабря аукционов по РЗТ в Нижнем Новгороде.

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