Правительство РФ выделит 800 млн рублей Нижегородской области на "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Правительство РФ выделит 800 млн рублей Нижегородской области на финансирование дорожной деятельности в 2018 году. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Согласно опубликованной информации, средства в размере 31,25 млрд рублей распределяются между бюджетами 36 субъектов Российской Федерации на финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Нижегородской области выделяется 800 млн рублей. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Ранее врио губернатора Глеб Никитин сообщал, что Нижегородская область станет пилотным регионом по внедрению нового механизма финансирования развития дорожной инфраструктуры.

Напомним также, что на реализацию программы "Безопасные и качественные дороги" в Нижегородской области в 2018 году за счет средств бюджетов всех уровней будет направлено 1,7 млрд рублей.