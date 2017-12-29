Правительство РФ выделит 800 млн рублей Нижегородской области на "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году

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Правительство РФ выделит 800 млн рублей Нижегородской области на финансирование дорожной деятельности в 2018 году. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.
Согласно опубликованной информации, средства в размере 31,25 млрд рублей распределяются между бюджетами 36 субъектов Российской Федерации на финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Нижегородской области выделяется 800 млн рублей. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Ранее врио губернатора Глеб Никитин сообщал, что Нижегородская область станет пилотным регионом по внедрению нового механизма финансирования развития дорожной инфраструктуры.
Напомним также, что на реализацию программы "Безопасные и качественные дороги" в Нижегородской области в 2018 году за счет средств бюджетов всех уровней будет направлено 1,7 млрд рублей.
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