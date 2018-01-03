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Культура и отдых

Лингвистический кинопоказ "Искусственные языки в кино" пройдёт в нижегородском "Арсенале" 31 января

08 января 2018 10:57  [1032] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Лингвистический кинопоказ "Искусственные языки в кино: от "Стар Трека" до наших дней" пройдёт в Приволжском государственном центре современного искусства (ГЦСИ) "Арсенал" 31 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГЦСИ.

Мероприятие пройдёт в рамках цикла публичных лекций "Пробелы образования" и параллельной программы выставки "Космопорт "Стригино 3" при поддержке премии Дмитрия Зимина "Просветитель". 31 января лекцию в "Арсенале" проведёт лингвист, кандидат филологических наук, доцент кафедры компьютерной лингвистики Института лингвистики РГГУ, научный сотрудник школы филологии НИУ ВШЭ Александр Пиперски.

"После Толкина почти каждый уважающий себя изобретатель вымышленного мира придумывает для этого мира ещё и особый язык. Особенно популярны стали искусственные языки в кино: достаточно вспомнить "Стар Трек", "Аватар", "Игру престолов" и "Прибытие". Вместе с Александром Пиперски, лауреатом премии "Просветитель", мы посмотрим небольшие фрагменты из фильмов и обсудим, какими интересными свойствами обладают изображённые там языки", - сообщается в пресс-релизе.

Начало лекции 31 января в 19:00. Вход свободный.

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Напомним, что с начала 2018 года в нижегородском "Арсенале" стартовали более 12 выставок и долгосрочных проектов.

СПРАВКА:
"Пробелы образования" — цикл публичных лекций в Приволжском ГЦСИ, направленный на популяризацию науки и знакомство с ее последними достижениями. Известные российские ученые, отмеченные премией "Просветитель", доступно рассказывают о теориях и практиках современных естественных и гуманитарных наук.

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