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Общество

Роспотребнадзор выявил завышение цен за нижегородские гостиницы на период ЧМ-2018

09 января 2018 13:58  [419] Общество
Эмблема ЧМ по футболу 2018

Эмблема ЧМ по футболу 2018

Нижегородское управление Роспотребнадзора предостерегло гостиницы от завышения цен на период чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом пресс-служба управления сообщила 9 января 2018 года.

Согласно информации, управление проводит мониторинг цен на гостиничные номера на период проведения игр чемпионата

Управление Роспотребнадзора выдало предостережения гостиницам, которые завышали максимальные цены на гостиничные услуги в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 года. Так, для номеров пятой категории гостиницы без звезд установлена максимальная стоимость гостиничного обслуживания за одни сутки проживания 7 тысяч 360 рублей, однако для бронирования были предложены цены от 10 до 25 тысяч рублей и выше.

По этим фактам нарушений управлением были выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Напомним, к проведению чемпионата в Нижегородской области создано 9,2 тысячи гостиничных мест.

Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал. на групповом этапе ЧМ в 2018 году в Нижнем Новгороде сыграют Швеция, Южная Корея, Аргентина, Хорватия, Англия, Панама, Швейцария, Коста-Рика.

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