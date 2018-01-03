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Культура и отдых

Открытие нижегородского театра "Вера" предварительно намечено на 18 марта

09 января 2018 15:13  [299] Культура и отдых
Проект реконструкции театра Вера

Проект реконструкции театра Вера

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Открытие нижегородского театра "Вера" предварительно намечено на 18 марта 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в театре 9 января.

Согласно информации, указанная дата является ориентировочной. Сведений о продлении и сокращении сроков ремонтных работ сотрудникам театра не поступало.

Напомним, что по действующему контракту с подрядной организацией ООО СК "Прогресс - Бор" работы на объекте должны завершиться в феврале 2018 года.

При этом, как отметили в администрации Нижнего Новгорода, завершить строительно-монтажные работы на объекте планируется в начале марта. Затем в театр должна переехать труппа со всем своим имуществом. Точный срок открытия будет согласовываться с правительством области.

Напомним, что реконструкция здания началась в 2013 году, а уже в 2014 году - ее приостановили. 15 октября 2014 года Дума Нижнего Новгорода приняла здание театра из областной собственности в муниципальную в стадии реконструкции.

Департамент культуры горадминистрации выполнил корректировку проекта. Общая стоимость работ с оборудованием составляет 255,6 млн рублей.

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