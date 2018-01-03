Последние новости рубрики Экономика
09 января 2018 17:19  [189] Глеб Никитин внес в ЗС НО законопроект об освобождении инфраструктурных объектов ВСМ от налога на имущество
05 января 2018 17:40  [377] Нижегородская область по итогам 2017 года занимает первое место в ПФО по производству картофеля
05 января 2018 10:40  [389] Оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос на 3% за 11 месяцев 2017 года
05 января 2018 10:29  [517] Девять животноводческих объектов будут введены в Нижегородской области в 2018 году, - минсельхоз
04 января 2018 11:38  [655] Нижегородское правительство в 2017 году привлекло почти на 10% больше федеральных средств, - минэкономики
03 января 2018 11:08  [910] РСТ ожидает рост тарифов больше чем на 3,9% в восьми муниципалитетах Нижегородской области с 1 июля 2018 года
30 декабря 2017 14:45  [456] Президент списал долги россиян по имущественным налогам
28 декабря 2017 18:29  [268] Нижегородская администрация назначила аукцион на РЗТ в центре города
28 декабря 2017 17:20  [1150] "Участники внешнеторговой деятельности стали активно пользоваться авторегистрацией", - Юрий Лушников
28 декабря 2017 16:51  [219] Внешнеторговый оборот в зоне деятельности Нижегородской таможни вырос на 42% за 2017 год
Экономика

Глеб Никитин внес в ЗС НО законопроект об освобождении инфраструктурных объектов ВСМ от налога на имущество

09 января 2018 17:19  [189] Экономика
Архитектурная концепция вокзального комплекса ВСМ архитектора Николая Шумакова

Архитектурная концепция вокзального комплекса ВСМ архитектора Николая Шумакова

Врио губернатора Глеб Никитин внес в Законодательное собрание Нижегородской области законопроект об освобождении инфраструктурных объектов высокоскоростной магистрали (ВСМ) от налога на имущество. Текст законопроекта опубликован в документах на сайте регионального парламента.

Проект закона был внесен 26 декабря 2017 года.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в соответствии с Транспортной стратегией РФ до 2020 года запланировано начало создания высокоскоростной магистрали (ВСМ-2) Москва - Нижний Новгород - Казань - Екатеринбург (с возможным ответвлением на Пермь и Уфу) протяженностью 1563 км на участке Москва – Нижний Новгород - Казань (протяженностью 803 км).

В целях стимулирования развития инфраструктуры железнодорожного транспорта проектом закона области предлагается ч.1 ст.21 Закона №109-З "О налоге на имущество организаций" дополнить пунктом 26, освобождающим от уплаты налога на имущество в отношении инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, расположенной полностью или частично в границах Нижегородской области.

Под инфраструктурой высокоскоростного железнодорожного транспорта предлагается определить технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути общего пользования, здания, сооружения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, обеспечивающие движение поездов со скоростью более 200 км в час.

Льгота будет предоставляться в отношении объектов, созданных после 1 января 2018 года.

Напомним, что ГЖД надеется на начало строительства ВСМ Москва – Нижний Новгород в 2018 году.

Проектирование ВСМ на участке от Москвы до Нижнего Новгорода ранее планировалось завершить в январе 2016 года. Однако оно завершилось лишь в 2017 году. Победителем аукциона на выполнение всего проекта ВСМ в апреле 2015 года признан консорциум ОАО "Мосгипротранс", ОАО "Нижегородметропроект" и CREEC (Китай). Цена договора на выполнение работ составит 20 млрд рублей.

В начале реализации проекта предполагалось, что ВСМ до Казани будет построена к Чемпионату мира по футболу 2018 года, но уже в 2014 году в РЖД завили, что к ЧМ удастся довести высокоскоростную магистраль только до Нижнего Новгорода, однако потом и эти планы были сорваны.

По предварительному проекту, в Нижнем Новгороде разместят два вокзала ВСМ: в аэропорту и в районе Московского вокзала. Еще четыре станции построят в Дзержинске, Кстове, Володарском и Лысковском районах. Доехать от Нижнего Новгорода до столицы можно будет за полтора часа.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph