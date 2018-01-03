Глеб Никитин внес в ЗС НО законопроект об освобождении инфраструктурных объектов ВСМ от налога на имущество Экономика

Архитектурная концепция вокзального комплекса ВСМ архитектора Николая Шумакова

Врио губернатора Глеб Никитин внес в Законодательное собрание Нижегородской области законопроект об освобождении инфраструктурных объектов высокоскоростной магистрали (ВСМ) от налога на имущество. Текст законопроекта опубликован в документах на сайте регионального парламента.

Проект закона был внесен 26 декабря 2017 года.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в соответствии с Транспортной стратегией РФ до 2020 года запланировано начало создания высокоскоростной магистрали (ВСМ-2) Москва - Нижний Новгород - Казань - Екатеринбург (с возможным ответвлением на Пермь и Уфу) протяженностью 1563 км на участке Москва – Нижний Новгород - Казань (протяженностью 803 км).

В целях стимулирования развития инфраструктуры железнодорожного транспорта проектом закона области предлагается ч.1 ст.21 Закона №109-З "О налоге на имущество организаций" дополнить пунктом 26, освобождающим от уплаты налога на имущество в отношении инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, расположенной полностью или частично в границах Нижегородской области.

Под инфраструктурой высокоскоростного железнодорожного транспорта предлагается определить технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути общего пользования, здания, сооружения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, обеспечивающие движение поездов со скоростью более 200 км в час.

Льгота будет предоставляться в отношении объектов, созданных после 1 января 2018 года.

Напомним, что ГЖД надеется на начало строительства ВСМ Москва – Нижний Новгород в 2018 году.

Проектирование ВСМ на участке от Москвы до Нижнего Новгорода ранее планировалось завершить в январе 2016 года. Однако оно завершилось лишь в 2017 году. Победителем аукциона на выполнение всего проекта ВСМ в апреле 2015 года признан консорциум ОАО "Мосгипротранс", ОАО "Нижегородметропроект" и CREEC (Китай). Цена договора на выполнение работ составит 20 млрд рублей.

В начале реализации проекта предполагалось, что ВСМ до Казани будет построена к Чемпионату мира по футболу 2018 года, но уже в 2014 году в РЖД завили, что к ЧМ удастся довести высокоскоростную магистраль только до Нижнего Новгорода, однако потом и эти планы были сорваны.

По предварительному проекту, в Нижнем Новгороде разместят два вокзала ВСМ: в аэропорту и в районе Московского вокзала. Еще четыре станции построят в Дзержинске, Кстове, Володарском и Лысковском районах. Доехать от Нижнего Новгорода до столицы можно будет за полтора часа.