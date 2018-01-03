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Политика

Четыре кандидата подали документы на конкурс по выборам главы Нижнего Новгорода

09 января 2018 17:52  [377] Политика
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре кандидата подали документы на конкурс по выборам главы Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба Гордумы 9 января 2017 года.

Прием документов завершился. К Владиславу Атмахову (выдвинут фракцией ЛДПР), единороссу Владимиру Панову (выдвинут врио губернатора Глебом Никитиным) и главе администрации г.о. Шахунья Роману Кошелеву (выдвинут группой депутатов) добавился еще начальник межрегионального отдела ФГБУ "ФКП Росреестра" Сергей Ромашов. "Он принял решение стать самовыдвиженцем", - говорится в сообщении. Отметим при этом, что согласно порядку проведения конкурса, выдвижение участников вправе осуществлять глава региона, фракции в Думе города, депутаты численностью не менее одной трети от общего числа.

Напомним, заседание, на котором будет избран председатель конкурсной комиссии, назначено на 10 января. Сам конкурс пройдет 12 января.

В конкурсную комиссию от Гордумы вошли Елизавета Солонченко, Елена Аржанова, Владимир Тарасов ("Единая Россия"), Александр Разумовский ("Справедливая Россия"), Николай Сатаев (КПРФ), от главы региона - директор государственно-правового департамента области Леонид Литвиненко, его заместитель Наталья Перкалёва, начальник управления государственной гражданской и муниципальной службы Светлана Капралова и заместители министра внутренней политики Маргарита Красилевская и Алексей Симонов.

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