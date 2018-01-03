Сергей Ромашов отозвал свою кандидатуру с конкурса по избранию главы Нижнего Новгорода Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Сергей Ромашов отозвал свою кандидатуру с конкурса по избранию главы Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила и.п. председателя Гордумы Елизавета Солонченко 10 января 2018 года.

По ее словам, Ромашов сегодня подал соответствующее заявление об отзыве, "вероятно, обратив внимание, что документы поданы с нарушениями".

"На сегодняшнем заседании вопрос о допуске кандидатов к конкурсу не рассматривался. Решение о допуске будет приниматься комиссией 12 января непосредственно перед конкурсом", - пояснила она.

Таким образом, осталось три кандидата: депутат ЗС НО Владислав Атмахов (выдвинут фракцией ЛДПР), депутат Госдумы, единоросс Владимир Панов (выдвинут врио губернатора Глебом Никитиным), глава администрации г.о. Шахунья Роман Кошелев (выдвинут группой депутатов).

Напомним также, что внеочередное заседание Гордумы назначено на 17 января.