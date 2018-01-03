Для чего современные автомобили оборудуются фарами?

Безопасность движения зависит от того, насколько правильно была подобрана оптика для автомобиля, благодаря которой освещается дорога при движении. Как правило, сюда стоит отнести фонари ближнего и дальнего света, поворотные указатели, фары заднего хода. Эксперты рекомендуют покупать эти приборы лишь у тех организаций, которые имеют сертификаты качества продукции.

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Так, автомобильные фонари используются для освещения пути машины в условиях недостаточной видимости или темноты. При помощи сигнальных огней автомобиль транслирует нужную информацию другим участникам движения, указывая на то, в каком направлении он едет.

Основные характеристики штатных оптических приборов должны соответствовать установленным нормам: боковые фары излучают желтый цвет, передние – белый, а задние фонари – красный свет.

Авторитетные производители оптики уделяют внимание качеству выпускаемых фонарей. Фары ближнего света устанавливаются спереди машины и предназначаются для освещения дороги. При этом важно, чтобы они не слепили встречно едущий транспорт и немного освещали обочину. Современные фары имеют сложную конструкцию, которая позволяет добиться качественного светоотражающего эффекта.

Если движение транспорта происходит по скоростной магистрали, то за обеспечение видимости будут отвечать фонари дальнего света. При помощи яркого пучка освещается достаточно большая часть дороги. Используя такие фары нужно помнить о том, что дальний свет может слепить встречно едущих водителей.

В условиях сильного дождя, тумана, снегопада сложно обеспечить нормальную видимость при помощи штатной оптики, поэтому на многие авто устанавливаются противотуманные фонари. Хорошо если в них установлены ксеноновые и биксеноновые лампы. Если выполнить качественную регулировку таких фар, то можно обеспечить достойную видимость при наиболее сложных условиях движения.

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