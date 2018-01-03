Власти Вашингтона проголосовали за ускорение принятия закона о присвоении площади перед посольством РФ имени Немцова Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горсовет Вашингтона единогласно проголосовал за ускорение принятия законопроекта о присвоении площади перед посольством РФ имени погибшего нижегородца Бориса Немцова. Об председатель Фонда имени Немцова Владимир Кара-Мурза сообщил в своем блоге.



Согласно информации, заседание городского совета прошло 9 января 2018 года. Закон одобрен в первом чтении. Переименование должно вступить в силу к 27 февраля (в третью годовщину его убийства).



Напомним, что в мае 2017 года Комитет Сената США по внутренней безопасности одобрил решение о наименовании площади в честь Бориса Немцова. Законопроект о переименовании улицы перед зданием российского посольства в Вашингтоне (округ Колумбия) в честь Бориса Немцова представил сенатор от штата Флорида Марко Рубио в феврале 2017 года.



Первый губернатор Нижегородской области Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года, в июне 2016 года уголовное дело по данному факту передано в суд. Первое предложение об увековечивании его памяти поступило в Гордуму Нижнего Новгорода на следующий день после гибели политика.



Тогда же действующий на тот момент глава горадминистрации Олег Кондрашов высказал мнение, что вопрос об увековечивании памяти Бориса Немцова должен решаться самими нижегородцами. На муниципальном уровне вопрос стало возможным рассматривать через год после смерти Немцова (то есть с конца февраля 2016 года), так как он был награжден госнаградой - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.



23 ноября 2016 года Гордума согласовала установку мемориальной доски в память о первом губернаторе Нижегородской области на д. 134 по ул. Агрономической, где Немцов долгое время жил в годы своей работы губернатором. За три месяца после принятия этого решения активисты собрали около 30% подписей жителей указанного дома (в доме около 180 квартир), всего для установки доски нужно согласие не менее двух третей жильцов. По данным на январь 2018 года, доска так и не установлена.