Приём предложений общественных пространств для благоустройства в рамках федпрограммы в Нижнем Новгороде продлён до 24 января Общество

Администрация Нижнего Новгорода проводит приём предложений общественных пространств для благоустройства в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" до 24 января 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 10 января.

Согласно информации, нижегородцы могут направлять свои предложения о том, какие общественные пространства должны войти в программу на 2018-2022 годы, на электронный адрес ddh@admgor.nnov.ru.



"В письме можно указывать любое общественное пространство Нижнего Новгорода, включая победителей предварительного опроса: парк "Дубки"; вторая очередь улицы Большая Покровская, включая сквер им. Я.М. Свердлова; территория Нижневолжской набережной от паромной переправы в сторону Гребного канала", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, с 10 января 2018 года дополнительно организована работа пунктов приема предложений горожан и организаций в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода по адресу: ул. Суетинская,1, а также в районных администрациях:

Автозаводский район: проспект Ильича, 31;

Канавинский район: улица Октябрьской Революции, 27;

Ленинский район: проспект Ленина, 46;

Московский район: улица Березовская, 100;

Нижегородский район: улица Пискунова, 1;

Приокский район: проспект Гагарина, 148;

Советский район: площадь Советская, 1;

Сормовский район: бульвар Юбилейный, 12.

Как уточнили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства, отклоняются и не рассматриваются по существу предложения, поступившие по окончании установленного срока их представления, анонимные и не поддающиеся прочтению, а также не относящиеся к уточнению (дополнению) адресного перечня общественных территорий.

Как сообщалось ранее, бюджет программы "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области в 2018 году составит 1,17 млрд рублей.