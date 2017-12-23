Бюджет региональной программы "Формирование комфортной городской среды" составит 1,17 млрд рублей в 2018 году Общество

Бюджет программы "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области составит 1,17 млрд рублей в 2018 году. Об этом и.о. замгубернатора Нижегородской области Александр Байер 22 декабря сообщил по итогам заседания межведомственной комиссии по реализации на территории региона данной программы.

Планируемый объем финансирования программы на 2018 год из бюджетов всех уровней составляет 1,172 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 661,8 млн рублей, областной бюджет выделит 387,3 млн рублей, местные бюджеты – не менее 123,2 млн рублей.

Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области, все мероприятия программы 2017 года в соответствии с законодательством подлежат завершению до 31 декабря 2017 года. На данный момент работы в регионе завершены на всех 172 дворовых территориях, 12 общественных пространствах, в 6 парках. В программе участвовали Нижний Новгород, Дзержинск, Выкса, Первомайск, Балахна, Шахунья, а также Ветлужский, Княгининский, Кстовский, Лысковский, Сергачский районы.

Общий объем финансирования программы "Формирование комфортной городской среды" на территории всей Нижегородской области в 2017 году составил – 1 млрд 88,9 млн рублей, в том числе: федеральный бюджет – 599,1 млн, областной бюджет – 455,2 млн, местные бюджеты – 34,6 млн рублей. Нижний Новгород получил из низ 868 млн рублей.

Как заявил на заседании и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков, на будущий год планируется участие в федеральном проекте всех 52 муниципальных образований.

"Наиболее интересные проекты благоустройства общественных пространств смогут претендовать на дополнительное финансирование для их качественной реализации", - подчеркнул Андрей Чертков.

По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, сейчас идет общественное обсуждение проектов по программе на 2018-2022 годы, подготовленных администрациями муниципальных образований с численностью населения свыше 1 000 человек. Для муниципальных образований с численностью населения свыше 20 000 человек будет организовано голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству. Таким критериям на территории Нижегородской области соответствует 19 муниципалитетов.

Напомним, 5 декабря были подведены итоги голосования, которое проходило на сайте горадминистрации с 22 ноября 2017 года. Горожанам предлагалось выбрать одно из знаковых мест областного центра, которое, по их мнению, необходимо благоустроить в 2018 году в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда". На голосование было вынесено 11 городских территорий, в опросе приняли участие около 32 тысяч человек.

Напомним также, что в 2017 году Нижний Новгород стал участником приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" и получил финансирование в объеме 868 млн рублей. По итогам первого голосования были выбраны территории у Мещерского озера, площадь им. И.И.Киселева и улица Большая Покровская (от пл. Минина до ул. Октябрьская).