"Дубки", Б.Покровская и Нижневолжская набережная победили в голосовании на благоустройство в Нижнем Новгороде Общество

ул. Большая Покровская Фото: НИА "Нижний Новгород"

Парк "Дубки", вторая очередь ул. Большая Покровская и Нижневолжская набережная в сторону Гребного канала набрали наибольшее число голосов в опросе по благоустройству общественных территорий в рамках федеральной программы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 5 декабря 2017 года.

Сегодня были подведены итоги голосования, которое проходило на сайте горадминистрации с 22 ноября 2017 года. Горожанам предлагалось выбрать одно из знаковых мест областного центра, которое, по их мнению, необходимо благоустроить в 2018 году в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда". На голосование было вынесено 11 городских территорий, в опросе приняли участие около 32 тысяч человек.

Лидером опроса стал парк "Дубки" в Ленинском районе, набравший 16,82% (5371 голос), за ним с небольшим отрывом - 16,54% (5283 голоса) - идет вторая очередь улицы Большая Покровская, включая сквер имени Свердлова, замыкает тройку Нижневолжская набережная в сторону Гребного канала – 16,32% (5212 голосов).

Следующим в списке предпочтений нижегородцев оказался сквер на площади в центре Сормова – 16,15% (5158 голосов). На пятом месте расположился сквер на улице Прыгунова в Автозаводском районе: за него проголосовали 4133 человека (12,94%).

Как отметили в горадминистрации, до конца 2017 года в мэрии состоится заседание общественной муниципальной комиссии, на котором будут представлены результаты голосования, с учётом которых будет утверждён перечень объектов.

Следующим этапом станет разработка дизайн-проектов и составление проектно-сметной документации на само благоустройство. После подтверждения объемов финансирования со стороны федерального и областного бюджетов, будет определен окончательный список общественных пространств, которые войдут в федеральную программу на 2018 год.

Напомним, в 2017 году Нижний Новгород стал участником приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" и получил финансирование в объеме 868 млн рублей. По итогам первого голосования были выбраны территории у Мещерского озера, площадь им. И.И.Киселева и улица Большая Покровская (от пл. Минина до ул. Октябрьская).