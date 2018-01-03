Последние новости рубрики Общество
12 января 2018 18:38  [575] Концентрация аммиака в воздухе была незначительно превышена в Дзержинске Нижегородской области 12 января
12 января 2018 18:21  [103] Число погибших в ЧП людей сократилось в Нижегородской области в 2017 году на 13%
12 января 2018 17:57  [715] Пропавшая 8 января в Заволжье Нижегородской области Юлия Овчинникова найдена живой
12 января 2018 17:52  [135] Минспорта РФ рассмотрит возможность софинансирования реконструкции нижегородского стадиона "Водник" до 2020 года
12 января 2018 17:42  [374] Пожарно-спасательный гарнизон ГУ МЧС РФ Нижегородской на 100% укомплектован необходимой техникой
12 января 2018 17:23  [168] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 25 декабря в Арзамасском районе Нижегородской области 41-летнего Алексея Бубнова
12 января 2018 17:06  [155] Более 700 нижегородцев призваны на военную службу во время осеннего призыва 2017 года
12 января 2018 16:48  [888] Администрация Нижнего Новгорода определила семь мест для проведения крещенских купаний
12 января 2018 16:34  [302] Нижегородская администрация планирует отменить 12 частных автобусных маршрутов в 2018 году
12 января 2018 16:19  [150] Фасад дома-коммуны железнодорожников в Нижнем Новгороде будет отреставрирован весной 2018 года
Общество

Фасад дома-коммуны железнодорожников в Нижнем Новгороде будет отреставрирован весной 2018 года

12 января 2018 16:19  [150] Общество

Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Фасад дома-коммуны железнодорожников в Нижнем Новгороде будет отреставрирован весной 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации 12 января.

Согласно информации, данный дом попадает в программу ремонта фасадов по пути следования клиентских групп Чемпионата мира по футболу 2018. По этой причине на его реставрацию деньги будут выделяться по схеме софинансирования из средств бюджета Нижнего Новгорода в размере 1%, остальные 99% средств будут направлены из областного бюджета. Ремонт здания памятника ОКН намечен на весну 2018 года. Реставрационная смета на данный момент уточняется.

Напомним, что горадминистрация планировала отреставрировать фасад дома-коммуны железнодорожников в Нижнем Новгороде.

В августе 2017 года администрация города сообщала, что намерена выделить субсидии на ремонт фасадов домов по пути следования клиентских групп ЧМ.

СПРАВКА:
Дом-коммуна железнодорожников строился с 1929 по 1934 гг. Здание расположено по адресу: площадь Революции,4 напротив здания железнодорожного вокзала. Данное здание является примером конструктивизма в архитектуре и отличается строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика. Имеет оригинальную закруглённую форму, которая подчеркнула ленточным остеклением. У жителей Нижнего Новгорода дом получил прозвище "утюг" за внешнее сходство. Дом не включен в перечень объектов культурного наследия.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph