Фасад дома-коммуны железнодорожников в Нижнем Новгороде будет отреставрирован весной 2018 года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Фасад дома-коммуны железнодорожников в Нижнем Новгороде будет отреставрирован весной 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации 12 января.



Согласно информации, данный дом попадает в программу ремонта фасадов по пути следования клиентских групп Чемпионата мира по футболу 2018. По этой причине на его реставрацию деньги будут выделяться по схеме софинансирования из средств бюджета Нижнего Новгорода в размере 1%, остальные 99% средств будут направлены из областного бюджета. Ремонт здания памятника ОКН намечен на весну 2018 года. Реставрационная смета на данный момент уточняется.



Напомним, что горадминистрация планировала отреставрировать фасад дома-коммуны железнодорожников в Нижнем Новгороде.



В августе 2017 года администрация города сообщала, что намерена выделить субсидии на ремонт фасадов домов по пути следования клиентских групп ЧМ.

СПРАВКА:

Дом-коммуна железнодорожников строился с 1929 по 1934 гг. Здание расположено по адресу: площадь Революции,4 напротив здания железнодорожного вокзала. Данное здание является примером конструктивизма в архитектуре и отличается строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика. Имеет оригинальную закруглённую форму, которая подчеркнула ленточным остеклением. У жителей Нижнего Новгорода дом получил прозвище "утюг" за внешнее сходство. Дом не включен в перечень объектов культурного наследия.