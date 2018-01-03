Администрация Нижнего Новгорода
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Нижегородская администрация планирует увеличить на 4% оклады муниципальных служащих. Проект решения Гордумы имеется в распоряжении НИА "Нижний Новгород".
Согласно документу, размеры должностных окладов муниципальных служащих индексируются с 1 января 2018 года на 4%. В случае одобрения такого решения Гордумой (ближайшее заседание – 17 января 2018 года), будут, в частности, увеличены оклады: до 27,7 тысяч рублей – руководителю аппарата Гордумы, до 15,6 тысяч рублей – помощникам, советникам главы города, до 34,3 тысяч рублей – первому заместителю главы администрации, до 30,9 тысяч рублей – заместителям главы администрации города, до 26,5 тысяч рублей – руководителям структурных подразделений в администрации города и заместителям глав администраций районов. Минимальный оклад - у муниципальных служащих на должности "специалист" - 6,7 тысяч рублей.
"Финансирование индексации размеров должностных окладов осуществляется в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в бюджете Нижнего Новгорода на 2018 год", - отмечается в проекте решения.
Напомним, что на заседании Гордумы 17 января 2018 года также будут рассмотрены вопросы избрания главы Нижнего Новгорода и увеличения расходной части бюджета-2018 почти на 300 млн рублей.
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