Нижегородская администрация планирует увеличить на 4% оклады муниципальных служащих Экономика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует увеличить на 4% оклады муниципальных служащих. Проект решения Гордумы имеется в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

Согласно документу, размеры должностных окладов муниципальных служащих индексируются с 1 января 2018 года на 4%. В случае одобрения такого решения Гордумой (ближайшее заседание – 17 января 2018 года), будут, в частности, увеличены оклады: до 27,7 тысяч рублей – руководителю аппарата Гордумы, до 15,6 тысяч рублей – помощникам, советникам главы города, до 34,3 тысяч рублей – первому заместителю главы администрации, до 30,9 тысяч рублей – заместителям главы администрации города, до 26,5 тысяч рублей – руководителям структурных подразделений в администрации города и заместителям глав администраций районов. Минимальный оклад - у муниципальных служащих на должности "специалист" - 6,7 тысяч рублей.

"Финансирование индексации размеров должностных окладов осуществляется в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в бюджете Нижнего Новгорода на 2018 год", - отмечается в проекте решения.

Напомним, что на заседании Гордумы 17 января 2018 года также будут рассмотрены вопросы избрания главы Нижнего Новгорода и увеличения расходной части бюджета-2018 почти на 300 млн рублей.