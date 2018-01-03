Последние новости рубрики Экономика
13 января 2018 11:30  [1066] Нижегородская администрация планирует увеличить на 4% оклады муниципальных служащих
12 января 2018 15:22  [188] Все крупнейшие предприятия Нижегородской области зарегистрировались на сайте ГИСП
09 января 2018 17:19  [536] Глеб Никитин внес в ЗС НО законопроект об освобождении инфраструктурных объектов ВСМ от налога на имущество
05 января 2018 17:40  [458] Нижегородская область по итогам 2017 года занимает первое место в ПФО по производству картофеля
05 января 2018 10:40  [463] Оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос на 3% за 11 месяцев 2017 года
05 января 2018 10:29  [618] Девять животноводческих объектов будут введены в Нижегородской области в 2018 году, - минсельхоз
04 января 2018 11:38  [752] Нижегородское правительство в 2017 году привлекло почти на 10% больше федеральных средств, - минэкономики
03 января 2018 11:08  [987] РСТ ожидает рост тарифов больше чем на 3,9% в восьми муниципалитетах Нижегородской области с 1 июля 2018 года
30 декабря 2017 14:45  [523] Президент списал долги россиян по имущественным налогам
28 декабря 2017 18:29  [294] Нижегородская администрация назначила аукцион на РЗТ в центре города
Экономика

Нижегородская администрация планирует увеличить на 4% оклады муниципальных служащих

13 января 2018 11:30  [1066] Экономика
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует увеличить на 4% оклады муниципальных служащих. Проект решения Гордумы имеется в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

Согласно документу, размеры должностных окладов муниципальных служащих индексируются с 1 января 2018 года на 4%. В случае одобрения такого решения Гордумой (ближайшее заседание – 17 января 2018 года), будут, в частности, увеличены оклады: до 27,7 тысяч рублей – руководителю аппарата Гордумы, до 15,6 тысяч рублей – помощникам, советникам главы города, до 34,3 тысяч рублей – первому заместителю главы администрации, до 30,9 тысяч рублей – заместителям главы администрации города, до 26,5 тысяч рублей – руководителям структурных подразделений в администрации города и заместителям глав администраций районов. Минимальный оклад - у муниципальных служащих на должности "специалист" - 6,7 тысяч рублей.

"Финансирование индексации размеров должностных окладов осуществляется в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в бюджете Нижнего Новгорода на 2018 год", - отмечается в проекте решения.

Напомним, что на заседании Гордумы 17 января 2018 года также будут рассмотрены вопросы избрания главы Нижнего Новгорода и увеличения расходной части бюджета-2018 почти на 300 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph