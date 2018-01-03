Роман Кошелев и Владимир Панов допущены к итоговому голосованию депутатов по избранию главы Нижнего Новгорода Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Роман Кошелев и Владимир Панов допущены к итоговому голосованию депутатов по избранию главы Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комиссии 12 января 2018 года.

На заседании комиссии три кандидата представили программы, которые они собираются реализовывать, если будут избраны на пост главы города. На конкурсе в качестве участников выступили депутат Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов (выдвинут фракцией ЛДПР), депутат Госдумы, единоросс Владимир Панов (выдвинут врио губернатора Глебом Никитиным), глава администрации г.о. Шахунья Роман Кошелев (выдвинут группой депутатов – 16 человек).

За Атмахова в итоге никто не проголосовал (всего в комиссии десять членов), за Панова – десять, за Кошелева – восемь.

Таким образом, в итоговый список кандидатов вошли Панов и Кошелев.

Напомим, что изначально документы подал также начальник межрегионального отдела ФГБУ "ФКП Росреестра" Сергей Ромашов, однако позднее сам же отозвал свою кандидатуру с конкурса. Самовыдвижение порядком проведения конкурса не предусмотрено, кандидатуры на пост мэра могли предлагать только глава региона, фракции в Думе города, депутаты численностью не менее одной трети от общего числа.

Напомним также, что от Гордумы в конкурсную комиссию по избранию мэра входят Елизавета Солонченко, Елена Аржанова, Владимир Тарасов ("Единая Россия"), Александр Разумовский ("Справедливая Россия"), Николай Сатаев (КПРФ), от главы региона - директор государственно-правового департамента области Леонид Литвиненко, его заместитель Наталья Перкалёва, начальник управления государственной гражданской и муниципальной службы Светлана Капралова и заместители министра внутренней политики Маргарита Красилевская и Алексей Симонов.