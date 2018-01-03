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Общество

Горадминистрация планирует увеличить расходы бюджета Нижнего Новгорода почти на 300 млн рублей за счет областных средств

12 января 2018 14:59  [171] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Горадминистрация планирует увеличить расходы бюджета Нижнего Новгорода почти на 300 млн рублей за счет областных средств. Проект изменений в бюджет на 2018 год имеется в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

Согласно документу, доходную и расходную части бюджета планируется увеличить: в 2018 году – на 299,4 млн рублей, в 2019 году – на 376,2 млн рублей, в 2020 году – на 498,5 млн рублей. Размеры дефицита в 2018-2019 годах и профицита в 2020-м в связи с этим не изменятся.

Средства из областного бюджета планируется выделить на реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды: в 2018 году – 78,9 млн рублей, в 2019-2020 годах – по 291,3 млн рублей. Кроме того, в 2018 году администрация города планирует выделить средства на строительство детсада в районе ул.Академика Сахарова (183,6 млн рублей) и по ул.Деревообделочная (129,2 млн рублей), школы в микрорайоне "Цветы" (37,2 млн рублей – из областного бюджета, 105,9 млн рублей – из федерального).

Мэрия также планирует снизить расходы, изначально запланированные за счет средств областного бюджета, на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в 2018 году – на 26,8 млн рублей, в 2019 году – на 26,5 млн рублей, в 2020 году – на 26,3 млн рублей.

Напомним, что 13 декабря 2017 года Дума Нижнего Новгорода одобрила бюджет города на 2018-2020 годы. Основные характеристики бюджета выглядят следующим образом: доходы запланированы в размере 29,2 млрд рублей (почти на 3 млрд рублей больше, чем первоначальные доходы 2017 года), расходы 29,6 млрд рублей (рост составил 2,4 млрд рублей). Дефицит - 424,9 млн рублей - на 515,7 млн рублей ниже уровня 2017 года.

Напомним также, что бюджет программы "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области в 2018 году составит 1,17 млрд рублей. В следующем году в рамках этой программы в Нижнем Новгороде планируется благоустроить парк "Дубки", вторую очередь ул. Большая Покровская и Нижневолжскую набережную в сторону Гребного канала.

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