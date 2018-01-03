Пропавший 4 января нижегородец Александр Белый найден погибшим Происшествия

Александр Белый Фото: ПСО "Волонтер"

Пропавший 4 января 2018 года нижегородец Александр Белый найден погибшим. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда "Волонтер" 13 января 2018 года.

"Белый Александр Федорович, 56 лет, найден, погиб", - говорится в группе "Волонтера".

Напомним, что поиски Александра Белого были объявлены 9 января 2018 года. Мужчина 4 января уехал на автомобиле Nissan Terrano тёмно-серого цвета (госномер О 880 ТТ-152) из Нижнего Новгорода.

12 января родственники пропавшего сообщили об обнаружении его автомобиля на стоянке автосалона. По их словам, машину пытались продать по цене на 25% ниже рыночной стоимости, "ее пригнал перекупщик, который купил эту машину у человека вроде сотрудника ФСИНа". Автомобиль был изъят следственным комитетом.