ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ Политика

ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ. Об этом сообщается на официальном сайте центральной избирательной комиссии России.

Срок подачи документов в ЦИК истек 12 января 2018 года в 24:00. Согласно данным на сайте ЦИКа, всего с 18 декабря 2017 года по 12 января 2018 года документы на выдвижение подали 36 кандидатов: 21 – от политических партий, 15 – путем самовыдвижения. В качестве кандидатов в президенты на 13 января 2018 года зарегистрированы двое: Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР). 15 человек утратили статус выдвинутых кандидатов (в том числе оппозиционный политик Алексей Навальный и предприниматель Сергей Полонский), еще 19 такой статус на сегодняшний день сохраняют.

"Российская газета" уточняет, что у ЦИК есть пять дней на проверку документов, затем должно быть принято решение о регистрации уполномоченных лиц кандидатов либо об отказе в их регистрации. В случае положительного решения кандидаты смогут открыть избирательные счета и начать сбор подписей для регистрации.

Кандидаты от непарламентских партий должны представить 100 тысяч подписей в свою поддержку (среди таких кандидатов – основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, журналисты Ксения Собчак и Екатерина Гордон), от самовыдвиженцев требуется 300 тысяч подписей (в их числе – действующий президент РФ Владимир Путин, депутат Костромской областной Думы Владимир Михайлов). После этого у ЦИК есть десять дней на проверку подписей, после чего должна последовать регистрация кандидатов либо отказ в ней.

Выборы назначены на 18 марта 2018 года.