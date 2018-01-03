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Происшествия

Подозреваемый в убийстве Александра Белого в Нижегородской области мужчина арестован

14 января 2018 11:06  [106] Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

Подозреваемый в убийстве Александра Белого в Нижегородской области мужчина арестован. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 13 января 2018 года.

По версии следствия, 5 января подозреваемый под надуманным предлогом предложил потерпевшему выехать в лесополосу Балахнинского района. Там злоумышленник выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия, после чего скрыл тело погибшего и покинул место преступления на его автомобиле. Затем он продал похищенный автомобиль.

Волонтеры объявили поиск Белого 8 января. 13 января волонтеры сообщали, что Белый найден погибшим.

По факту безвестного исчезновения Белого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Подозреваемый в убийстве Белого 31-летний мужчина арестован 13 января. Мужчина являлся сотрудником пенитенциарного учреждения. Тело погибшего обнаружено следователями СК, а похищенный автомобиль изъят. С целью установления причин смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

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