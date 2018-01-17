Нижегородская Дума согласовала увеличение на 4% окладов муниципальных служащих

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Согласно документу, размеры должностных окладов муниципальных служащих индексируются с 1 января 2018 года на 4%. В частности, будут увеличены оклады: до 27,7 тысяч рублей – руководителю аппарата Гордумы, до 15,6 тысяч рублей – помощникам, советникам главы города, до 34,3 тысяч рублей – первому заместителю главы администрации, до 30,9 тысяч рублей – заместителям главы администрации города, до 26,5 тысяч рублей – руководителям структурных подразделений в администрации города и заместителям глав администраций районов. Минимальный оклад - у муниципальных служащих на должности "специалист" - 6,7 тысяч рублей.
"Финансирование индексации размеров должностных окладов осуществляется в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в бюджете Нижнего Новгорода на 2018 год", - отмечается в решении Гордумы.
Размеры
должностных окладов муниципальных служащих города Нижнего Новгорода
Часть 1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих городской Думы города Нижнего Новгорода
|
Наименование должности по Реестру
|
Размер должностного
|
Руководитель аппарата городской Думы
|
27775
|
Заместитель руководителя аппарата городской Думы
|
26526
|
Начальник управления городской Думы
|
26526
|
Заместитель начальника управления городской Думы
|
24186
|
Помощник, советник главы города
|
15604
|
Начальник отдела
|
18725
|
Заместитель начальника отдела
|
14511
|
Начальник сектора
|
14511
|
Консультант
|
13263
|
Главный специалист
|
12483
|
Ведущий специалист
|
10142
|
Специалист первой категории
|
9362
|
Специалист второй категории
|
8426
|
Специалист
|
6709
Часть 2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода
|
Наименование должности по Реестру
|
Размер должностного
|
Первый заместитель главы администрации города
|
34328
|
Заместитель главы администрации города
|
30895
|
Первый заместитель главы администрации района города
|
27775
|
Директор департамента администрации
города
|
26526
|
Первый заместитель директора
департамента администрации города
|
25747
|
Заместитель директора департамента
администрации города
|
24186
|
Управляющий делами администрации района города
|
22625
|
Председатель комитета администрации
района города
|
21222
|
Заместитель начальника управления в составе департамента (комитета) администрации города
|
20286
|
Начальник отдела администрации города
|
18725
|
Заместитель начальника отдела
администрации города
|
17945
|
Заместитель начальника отдела
администрации района города
|
16384
|
Начальник сектора
|
14044
|
Консультант
|
13263
|
Главный специалист
|
12483
|
Ведущий специалист
|
10142
|
Специалист первой категории
|
9362
|
Специалист второй категории
|
8426
|
Специалист
|
6709
Часть 3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода
|
Наименование должности по Реестру
|
Размер должностного
|
Начальник
отдела контрольно-счетной палаты
|
18725
|
Инспектор
аппарата контрольно-счетной палаты
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