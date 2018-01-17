Нижегородская Дума согласовала увеличение на 4% окладов муниципальных служащих Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума согласовала увеличение на 4% окладов муниципальных служащих. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Гордумы 17 января 2018 года.

Согласно документу, размеры должностных окладов муниципальных служащих индексируются с 1 января 2018 года на 4%. В частности, будут увеличены оклады: до 27,7 тысяч рублей – руководителю аппарата Гордумы, до 15,6 тысяч рублей – помощникам, советникам главы города, до 34,3 тысяч рублей – первому заместителю главы администрации, до 30,9 тысяч рублей – заместителям главы администрации города, до 26,5 тысяч рублей – руководителям структурных подразделений в администрации города и заместителям глав администраций районов. Минимальный оклад - у муниципальных служащих на должности "специалист" - 6,7 тысяч рублей.

"Финансирование индексации размеров должностных окладов осуществляется в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в бюджете Нижнего Новгорода на 2018 год", - отмечается в решении Гордумы.

Размеры должностных окладов муниципальных служащих города Нижнего Новгорода

Часть 1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих городской Думы города Нижнего Новгорода

Наименование должности по Реестру Размер должностного

оклада (руб.) Руководитель аппарата городской Думы 27775 Заместитель руководителя аппарата городской Думы 26526 Начальник управления городской Думы 26526 Заместитель начальника управления городской Думы 24186 Помощник, советник главы города 15604 Начальник отдела 18725 Заместитель начальника отдела 14511 Начальник сектора 14511 Консультант 13263 Главный специалист 12483 Ведущий специалист 10142 Специалист первой категории 9362 Специалист второй категории 8426 Специалист 6709

Часть 2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода

Наименование должности по Реестру Размер должностного

оклада (руб.) Первый заместитель главы администрации города 34328 Заместитель главы администрации города

Глава администрации района города 30895 Первый заместитель главы администрации района города 27775 Директор департамента администрации города

Председатель комитета администрации города

Начальник управления администрации города

Заместитель главы администрации района города

Управляющий делами администрации города 26526 Первый заместитель директора департамента администрации города

Первый заместитель председателя комитета администрации города

Первый заместитель начальника управления администрации города 25747 Заместитель директора департамента администрации города

Заместитель председателя комитета администрации города

Заместитель начальника управления администрации города

Начальник управления в составе департамента (комитета) администрации города 24186 Управляющий делами администрации района города 22625 Председатель комитета администрации района города

Начальник управления администрации района города 21222 Заместитель начальника управления в составе департамента (комитета) администрации города 20286 Начальник отдела администрации города

Начальник отдела администрации района города

Заместитель председателя комитета администрации района города

Заместитель начальника управления администрации района города 18725 Заместитель начальника отдела администрации города

Начальник отдела в составе комитета, управления администрации района города 17945 Заместитель начальника отдела администрации района города

Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления администрации района города 16384 Начальник сектора 14044 Консультант 13263 Главный специалист 12483 Ведущий специалист 10142 Специалист первой категории 9362 Специалист второй категории 8426 Специалист 6709

Часть 3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода