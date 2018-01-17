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Общество

Нижегородская Дума согласовала увеличение на 4% окладов муниципальных служащих

17 января 2018 16:13  [153] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума согласовала увеличение на 4% окладов муниципальных служащих. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Гордумы 17 января 2018 года.

Согласно документу, размеры должностных окладов муниципальных служащих индексируются с 1 января 2018 года на 4%. В частности, будут увеличены оклады: до 27,7 тысяч рублей – руководителю аппарата Гордумы, до 15,6 тысяч рублей – помощникам, советникам главы города, до 34,3 тысяч рублей – первому заместителю главы администрации, до 30,9 тысяч рублей – заместителям главы администрации города, до 26,5 тысяч рублей – руководителям структурных подразделений в администрации города и заместителям глав администраций районов. Минимальный оклад - у муниципальных служащих на должности "специалист" - 6,7 тысяч рублей.

"Финансирование индексации размеров должностных окладов осуществляется в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в бюджете Нижнего Новгорода на 2018 год", - отмечается в решении Гордумы.

Размеры должностных окладов муниципальных служащих города Нижнего Новгорода 
  Часть 1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих городской Думы города Нижнего Новгорода

Наименование должности по Реестру 

Размер должностного
оклада (руб.)

Руководитель аппарата городской Думы

27775

Заместитель руководителя аппарата городской Думы

26526

Начальник управления городской Думы

26526

Заместитель начальника управления городской Думы

24186

Помощник, советник главы города

15604

Начальник отдела

18725

Заместитель начальника отдела

14511

Начальник сектора

14511

Консультант

13263

Главный специалист

12483

Ведущий специалист

10142

Специалист первой категории

9362

Специалист второй категории

8426

Специалист

6709

 

Часть 2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода

Наименование должности по Реестру

Размер должностного
оклада (руб.)

Первый заместитель главы администрации города 

34328

Заместитель главы администрации города
Глава администрации района города

30895

Первый заместитель главы администрации района города 

27775

Директор департамента администрации города
Председатель комитета администрации города
Начальник управления администрации города
Заместитель главы администрации района города
Управляющий делами администрации города 

26526

Первый заместитель директора департамента администрации города
Первый заместитель председателя комитета администрации города
Первый заместитель начальника управления администрации города 

25747

Заместитель директора департамента администрации города
Заместитель председателя комитета администрации города
Заместитель начальника управления администрации города
Начальник управления в составе департамента (комитета) администрации города 

24186

Управляющий делами администрации района города

22625

Председатель комитета администрации района города
Начальник управления  администрации района города 

21222

Заместитель начальника управления в составе департамента (комитета) администрации города

20286

Начальник отдела администрации города
Начальник отдела администрации района города
Заместитель председателя комитета администрации района города
Заместитель начальника управления администрации района города

18725

Заместитель начальника отдела администрации города
Начальник отдела в составе комитета, управления администрации района города 

17945

Заместитель начальника отдела администрации района города
Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления администрации района города 

16384

Начальник сектора

14044

Консультант

13263

Главный специалист

12483

Ведущий специалист

10142

Специалист первой категории

9362

Специалист второй категории

8426

Специалист

6709

 

Часть 3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода

Наименование должности по Реестру

Размер должностного
оклада (руб.)

Начальник отдела контрольно-счетной палаты
города Нижнего Новгорода

18725

Инспектор аппарата контрольно-счетной палаты
города Нижнего Новгорода

14043

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