Ходатайство о продлении срока домашнего ареста депутату ЗС НО Александру Бочкареву поступило в суд Политика

Александр Бочкарёв Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Ходатайство о продлении срока домашнего ареста депутату Законодательного собрания Нижегородской области Александру Бочкареву поступило в Московский районный суд. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в суде.

Согласно информации, данное ходатайство будет рассмотрено сегодня, 16 января 2018 года.

От кого поступило ходатайство и на какой срок просят продлить арест депутату, в суде отвечать отказались, подчеркнув, что вся информация будет позднее опубликована в соответствующем пресс-релизе.

Напомним, что председателя НРО партии "Справедливая Россия" Александра Бочкарева задержали в Нижнем Новгороде 21 ноября по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере). 23 ноября он был отправлен под домашний арест до 19 января 2018 года. В ужесточении меры пресечения облсуд прокуратуре отказал.

Также напомним, что в ноябре прошлого года Заксобрание отказало прокуратуре в вопросе лишения Бочкарева депутатских полномочий.