Экс-и.о. министра информтехнологий Сергей Кучин планирует продолжить работу в Нижнем Новгороде

Фото:
Покинувший пост и.о. министра информационных технологий и связи Сергей Кучин планирует продолжить работу в Нижнем Новгороде. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, во главе министерства он провел семь с половиной лет. "При том, что на государственной службе 20 лет! Пришло время что-то изменить", - написал Кучин.
Напомним, бывший руководитель аппарата правительства Югры Сергей Кучин возглавил министерство в сентябре 2010 года.
Ранее сообщалось, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин 15 января 2018 года утвердил новую структуру областного правительства.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+