Экс-и.о. министра информтехнологий Сергей Кучин планирует продолжить работу в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Покинувший пост и.о. министра информационных технологий и связи Сергей Кучин планирует продолжить работу в Нижнем Новгороде. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, во главе министерства он провел семь с половиной лет. "При том, что на государственной службе 20 лет! Пришло время что-то изменить", - написал Кучин.

Напомним, бывший руководитель аппарата правительства Югры Сергей Кучин возглавил министерство в сентябре 2010 года.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин 15 января 2018 года утвердил новую структуру областного правительства.