"Перечень подлежащих ремонту фасадов в Нижнем Новгороде находится в стадии формирования", - министерство ЖКХ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Перечень подлежащих ремонту фасадов в Нижнем Новгороде находится в стадии формирования", - об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.



Как пояснило ведомство, на данный момент список ремонтных работ фасадов зданий (многоквартирных домов, муниципальных и областных административных зданий), расположенных вдоль проезжей части основных маршрутов следования клиентских групп FIFA и на улицах, прилегающих к фанзонам, все еще не сформирован.



Основной объем работ планируется выполнять на фасадах многоквартирных домов и муниципальных зданий, расположенных в Автозаводском, Канавинском районах, а также в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Ремонт фасадов объектов областной собственности планируется осуществить за счет средств областного бюджета в размере до 65 млн рублей.



Кроме того, отдельную категорию составляют нежилые административные здания, находящихся в муниципальной и областной собственности, а также в собственности юридических (физических) лиц. Восстановление внешнего вида зданий данной категории будет осуществляться за счет балансодержателей зданий.



Напомним, что облправительство планирует выделить Нижнему Новгороду более 290 млн рублей на ремонт фасадов к ЧМ-2018. Согласно проекту решения Гордумы, средства планируется направить на ремонт фасадов по пути следования клиентских групп к ЧМ, 141,6 млн рублей – на строительство станции метро "Стрелка", 112,5 млн рублей – на благоустройство и оформление города-организатора в рамках проведения ЧМ, 47,6 млн рублей – на организацию системы маршрутного ориентирования пешеходов, 16,8 млн рублей – на оборудование станций метрополитена стационарными подъемными средствами, 42 млн рублей – на сервис для волонтеров (экипировка, питание, страхование, информационная компания), 5,5 млн рублей – на организацию перехватывающей парковки по ул. Акимова.