ЮНЕСКО включила 150-летие Максима Горького в список памятных дат на период 2018-2019 годов
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ЮНЕСКО включила 150-летие Максима Горького в список памятных дат на период 2018-2019 годов. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте министерства культуры Российской Федерации
Согласно информации, список дат был принят на 39 сессии ЮНЕСКО в Париже. В число памятных дат, помимо юбилея нижегородского писателя Горького, также вошли 200-летие Ивана Тургенева и 100-летие Александра Солженицына.
Всего при поддержке ЮНЕСКО в указанный период будет отмечаться 48 значимых дат. Среди них 500-я годовщина смерти живописца Леонардо да Винчи, 100-летие со дня рождения политика Нельсона Манделы, 500-я годовщина первого в истории кругосветного путешествия, совершенного Фернаном Магелланом и Хуаном Себастьяном Элькано и другие.
Напомним, что в 2018 году в Нижнем Новгороде будет отмечаться 150-летие со дня рождения выдающегося российского писателя и общественного деятеля Горького.
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