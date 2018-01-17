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Культура и отдых

ЮНЕСКО включила 150-летие Максима Горького в список памятных дат на период 2018-2019 годов

17 января 2018 15:12  [208] Культура и отдых
ЮНЕСКО включила 150-летие Максима Горького в список памятных дат на период 2018-2019 годов

ЮНЕСКО включила 150-летие Максима Горького в список памятных дат на период 2018-2019 годов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ЮНЕСКО включила 150-летие Максима Горького в список памятных дат на период 2018-2019 годов. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте министерства культуры Российской Федерации

Согласно информации, список дат был принят на 39 сессии ЮНЕСКО в Париже. В число памятных дат, помимо юбилея нижегородского писателя Горького, также вошли 200-летие Ивана Тургенева и 100-летие Александра Солженицына.

Всего при поддержке ЮНЕСКО в указанный период будет отмечаться 48 значимых дат. Среди них 500-я годовщина смерти живописца Леонардо да Винчи, 100-летие со дня рождения политика Нельсона Манделы, 500-я годовщина первого в истории кругосветного путешествия, совершенного Фернаном Магелланом и Хуаном Себастьяном Элькано и другие.

Напомним, что в 2018 году в Нижнем Новгороде будет отмечаться 150-летие со дня рождения выдающегося российского писателя и общественного деятеля Горького.

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