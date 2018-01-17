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Общество

Приобретаемое за счет средств Нижегородской области оборудование для усиления безопасности на период ЧМ будет передано ФСБ

17 января 2018 17:50  [824] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Приобретаемое за счет средств бюджета Нижегородской области оборудование для усиления безопасности на период Чемпионата мира по футболу будет передано ФСБ. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Законодательного собрания региона.

17 января 2018 года комитет по имущественным и земельным отношениям регионального парламента одобрил для принятия в двух чтениях изменения в закон об осуществлении права госсобственности Нижегородской области.

Согласно документу, специализированное оборудование, программное обеспечение, системы хранения данных и серверов, направленные на развитие сегмента фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, будут переданы сначала в безвозмездное пользование ФСБ, а после ЧМ — в федеральную собственность.

"Оборудование передается силовым структурам для того, чтобы они несли бремя содержания этого имущественного комплекса", - пояснил председатель комитета Андрей Тарасов.

Напомним, правительство Нижегородской области намерено направить более 600 млн рублей на создание интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Новгороде.

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